Beşiktaş Belediye Başkanı ile imam arasında dava

Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar ile Kâğıthane’deki bir camide imam olarak görev yapan M. E. arasında ilginç bir davanın olduğu ortaya çıktı. M. E., avukatı olan Hazinedar’ı 15 Temmuz’dan kısa süre sonra azletti. B.’nin azil gerekçesini, Hazinedar hakkında, FETÖ soruşturması kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konulması oldu. Hazinedar da, davasına daha önce baktığı ve kazandığı davada avukatlık ücretini ödemediği için imam B. hakkında 8 bin liralık icra takibi başlattı. M. B. hem borca hem takibe itiraz etti. Son noktayı mahkeme dün koydu. Mahkeme, Hazinedar’ın yaptığı icra takibinin devamına karar verdi. İmam M. E. yüzde 20 de icra inkâr tazminatı ödeyecek.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Kağıthane’deki bir camide imam olarak görev yapan M. E.’nin, 2014 yerel seçimlerinde Beşiktaş Belediye başkanı olarak seçilen Av. Hazinedar ile tanışıklığı bir süre öncesine dayanıyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar ile İmam B.’nin davalık olmalarının gerisinde ise B.’nin daha önceki bir davası oldu. Cami cemaatinden H.Y.’nin imam M. E.’ye yönelik sözleri mahkemeye taşındı. 12 Aralık 2013 günü camide M. E.’ye hakaret içerikli sözler söyleyen H.Y. hakkında dava açıldı. İmam E.’nin avukatlığını da Av. Hazinedar üstlendi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada karar 14 Temmuz 2016 günü çıktı. Mahkeme, H.Y.’nin, M. E.’ye 2 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Bu karardan bir gün sonrada darbe girişimi oldu.

Avukatı Hazinedar'ı azletti

9 Ağustos günü ise, M. E., noter kanalı ile gönderdiği azilname ile Av. Hazinedar’ı azletti. E. azil gerekçesini ise, Av. Hazinedar hakkında yürütülen FETÖ soruşturmasını gösterdi. İmam E., bağlı bulunduğu Diyanet İşleri Başkanlığının, FETÖ soruşturması geçiren avukatlar ile ilişkisi olanların tüm ilişkilerini kesmesi gerektiğini istediğini kaydetti.

Hazinedar’a gönderilen azil kağıdında 8-10 gün sonra ise E.’ye, İstanbul 32. İcra Müdürlüğünden 8 bin 62 liralık bir ödeme emri ulaştı. Alacaklı kısımda Hazinedar’ın yer aldığı icra takibinin tarihi 17 Ağustos 2016 olarak kayda girdi. Söz konusu icra takibi, M. E.’nin Hazinedar’a ödemediği avukatlık ücreti için yapıldı. M. E. ise, gelen ödeme emrin karşı, 26 Ağustos’ta, hem borca hem de takibe itiraz etti.

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