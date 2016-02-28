T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kenan Işık'ın ailesi, tiyatrocunun hayatını kaybettiği iddiasını yalanladı

Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar, "Değerli tiyatro sanatçımız Kenan Işık'ı kaybettik. Onu daima gülen yüzüyle anımsayacağım. Mekanı cennet olsun" demişti

28 Şubat 2016 10:38

Beşiktaş Belediye Başkanı Avukat Murat Hazinedar, beyin kanaması sebebiyle bir süredir tedavi gören oyuncu ve sunucu Kenan Işık'ın yaşamını yitirdiğini söyledi. Aile yakınları, ünlü oyuncunun sağlık durumunda bir değişiklik olmadığını ve hayatta olduğunu söyledi.

Resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan Hazinedar, "Değerli tiyatro sanatçımız Kenan Işık'ı kaybettik. Onu daima gülen yüzüyle anımsayacağım. Mekanı cennet olsun" dedi.

2014'ün Mart ayında, İstanbul'da gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşerek başını çarpan Kenan Işık'ın tedavisi Almanya'da sürüyor.

 

ETİKETLER

kenan ışıktiyatrovefatölümhaber

İlgili Haberler

Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili son haber

Sağlık durumunda bir değişme olmayan sanatçının bakımına evde devam ediliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24