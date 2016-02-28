Kenan Işık'ın ailesi, tiyatrocunun hayatını kaybettiği iddiasını yalanladı

Beşiktaş Belediye Başkanı Avukat Murat Hazinedar, beyin kanaması sebebiyle bir süredir tedavi gören oyuncu ve sunucu Kenan Işık'ın yaşamını yitirdiğini söyledi. Aile yakınları, ünlü oyuncunun sağlık durumunda bir değişiklik olmadığını ve hayatta olduğunu söyledi.

Resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan Hazinedar, "Değerli tiyatro sanatçımız Kenan Işık'ı kaybettik. Onu daima gülen yüzüyle anımsayacağım. Mekanı cennet olsun" dedi.

2014'ün Mart ayında, İstanbul'da gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşerek başını çarpan Kenan Işık'ın tedavisi Almanya'da sürüyor.