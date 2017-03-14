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Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı: Hollanda özür dilemezse, sarı ineği cuma günü keseceğiz!

“Etini burada dağıtacağız”

14 Mart 2017 20:10

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin bağımsız üyesi ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi, Hollanda’nın Türkiye’den özür dilememesi durumda protesto ölerek çiftliğinde bulunan 20 ‘holştayn’ ineğinden birisini kesip kavurma yaparak meclis üyelerine dağıtacağını söyledi. 

Hollanda ineğini bahara doğru keseceği yönünde bir açıklamada bulunduğunu, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine fikir değiştirdiğini dile getiren Sipahi, şunları söyledi:

"Atların ezdiği, itlerin ısırdığı vatandaşlarımıza sarı ineği keserek görüntülü bir mesaj vermeyi düşünüyorum. Bugün yetiştiremedik, cuma günü keseceğiz. Cuma günü, etini burada dağıtacağız. Ancak Hollanda hükümeti özür dilerse, sarı holştayn ineğimiz kesilmekten kurtulabilir."   

"Hollanda'ya tepki olarak, hiçbir şeyden haberi olmayan bir ineğin katledilmesi cinayettir"

Ne olmuştu?

Hollanda ile yaşanana diplomatik kriz İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin de gündemine taşınmıştı. AKP ve CHP gruplarının Hollanda’yı kınayan açıklamalarının ardından söz alan Sipahi, tepki olarak Hollanda ineğini keseceğini söylemişti.

Daha sonra Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, yardımcısının bu tavrına tepki göstererek "Sevgili kardeşim, ne Hollanda'nın faşistleşen iç siyasetine ne de ülkemizin iç siyasetine o ineğin kuyruğunu kurban ettirmem” açıklamasında bulunmuştu.

 

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