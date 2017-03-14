"Hollanda'ya tepki olarak, hiçbir şeyden haberi olmayan bir ineğin katledilmesi cinayettir"

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) Hollanda ile yaşanan diplomatik kriz sonrası ineğini kesmeye karar verdiğini açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi’ye tepki gösterdi.

HAKİM'in yaptığı yazılı açıklamada hayvan katledip herhangi bir sorun çözülemeyeceğini belirtirken “Hollanda'ya tepki olarak, hiçbir şeyden haberi olmayan bir ineğin katledilmesini ‘cinayet’ olarak tanımladığımızı ifade etmek istiyoruz” denildi.

HAKİM tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan diplomatik krize tepki olarak bir ineğin katledileceği yönündeki haberleri öfke ve üzüntü ile karşıladık. Basında İBB Meclis Üyesi ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı olarak geçen Hüseyin Avni Sipahi'yi, aldığı bu karar nedeniyle kınıyoruz. Kan akıtarak, hayvan katledip inek bedeni üzerinden amacı dahi belli olmayan tepkiler vererek, birileri hakkında ölüm fermanı imzalayarak hiçbir sorun çözülmez; böyle bir tepkiyi oldukça "tehlikeli" buluyoruz. Hollanda'ya tepki olarak, hiçbir şeyden haberi olmayan bir ineğin katledilmesini "cinayet" olarak tanımladığımızı ifade etmek istiyoruz. Yaşadığımız Türkiye toplumunda kana, nefrete yeterince doyduğumuzu ve ister insan isterse insan dışı hayvan olsun, daha fazla kan, katliam, linç ve nefret propagandası ve eylemine tahammülümüzün kalmadığını bir kez daha bildiriyoruz.

Diplomasi ve parlamentodaki kirli ilişkilerinize masum hayvanları alet etmeye derhal son verin. Hayvanlara reva görülen kölelik, sömürü ve zulüm yetmezmiş gibi hayvanların, onların adlarının, bedenlerinin, insanların vereceği tepkilere alet edilmesini, gözden çıkarılmasını asla kabul etmiyoruz. İBB Meclis Üyesi ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'yi, hâlihazırda yıllarca sömürmüş olduğu inek hakkında vermiş olduğu bu kanlı karardan vazgeçmeye ve üstünde "mülkiyet" hakkı iddia ettiği söz konusu ineğe, doğal haklarını, özgürlüğünü teslim etmeye çağırıyoruz. Hayvanlar; kimsenin malı, yiyeceği, giyeceği değildir!

Ne olmuştu?

Hollanda ile yaşanana diplomatik kriz İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin de gündemine taşınmıştı. AKP ve CHP gruplarının Hollanda’yı kınayan açıklamalarının ardından söz alan Sipahi, tepki olarak Hollanda ineğini keseceğini söylemişti.

Daha sonra Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, yardımcısının bu tavrına tepki göstererek "Sevgili kardeşim, ne Hollanda'nın faşistleşen iç siyasetine ne de ülkemizin iç siyasetine o ineğin kuyruğunu kurban ettirmem” açıklamasında bulunmuştu.