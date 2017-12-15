Beşiktaş, Bayern Münih etkisinden kurtulacak mı ?  

Beşiktaş camiası hem fikir \'\'Rakibin kapanması Beşiktaş futbolcusu için bahane olamaz\'\'

Ali DANAŞ, İstanbul DHA

Süper Lig\'deki son dört maçtan sadece 1 galibiyet çıkartabilen Beşiktaş, Osmanlıspor maçını mutlaka kazanarak çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Ancak bu sezon Şampiyonlar Ligi konsantrasyonun çok üst düzey olmasına rağmen lig maçlarının 2\'inci plana atılması Osmanlıspor maçı için de camiada tedirginlik yaratmıyor değil. Kurada istenmeyen iki takımdan bir olan Bayern Münih\'in çıkması günlerdir konuşulan ve Beşiktaş kamuoyunu en çok meşgul eden olay durumunda. Bayern Münih maçına 2 ay olmasına rağmen Osmanlıspor maçından çok konuşulması ve gündemde kalması hem yönetimi hem de teknik direktör Şenol Güneş\'i fazlasıyla rahatsız ediyor.

Güneş,takım toplantılarında öğrencilerine düşünmeleri gereken tek konunun ligdeki puan kayıplarını telafi etmek olduğunu ve işe Osmanlıspor maçından başlamaları gerektiğini söylüyor.

Beşiktaş için önemli diğer bir konu ise \'kapanan takımlar\' bahanesi.

Şampiyonlar Ligi\'nde iyi futbolla net galibiyetler alınmasına karşın ligde kaybedilen puanların bahanesi \'Anadolu takımlarının Beşiktaş\'a karşı çok kapanması ve çok yüksek konsantrasyonla oynamaları\' olarak görülmüştü.

Bu bahanenin futbolcular tarafından da kullanılmaya başlaması başta başkan Fikret Orman ve yöneticiler olmak üzere teknik heyeti ve camiayı da rahatsız eden bir konu oldu.

\"ANADOLU TAKIMLARININ KAPANARAK OYNAMASI YENİ BİR KONU DEĞİL\"

Beşiktaş\'a karşı rakiplerin hep kapandığını düşünen Başkan ve yöneticiler \'Anadolu takımları yıllardır kapanıyor. Son iki sezonda da kapanıyorlardı ama şampiyon olduk. O zaman nasıl oynadıysak şimdi de daha güçlü ve hırslı oynamalıyız ki kapanan takımları yenelim. Spor kamuoyu ve taraftarlar \'rakip kapanıyor\' diyebilir ama futbolcular bunu söylemeye başlıyorsa yandık demektir.Rakibin kapanması futbolcunun bahanesi olamaz; çıkacak son iki sezonda olduğu yine topunu oynayıp maçını kazanacak\' diyerek futbolcuları üstü kapalı uyarmayı tercih ediyorlar.

Başkan Fikret Orman ise dünkü basın toplatısında bahanelere sığınmadan \'Beşiktaş gibi\' oynamaları gerektiğini söyleyerek futbolcuları açık bir şekilde uyarmış ve şu sözleri kullanmıştı: \'\'Herkes Beşiktaş\'ta paralarını zamanında alıyorsa, işlerini de iyi yapacaklar. Profesyonellik lafta olan bir şey değildir. Oyuncularımız da işlerini yapmak zorunda. O yüzden Beşiktaş\'talar. Maçlar zor mu, zoru başaracaklar. Mazeret değil, çözüm üretmemiz lazım.\'

Aynı şeklide teknik direktör Şenol Güneş de tıpkı başkan Fikret Orman gibi \' Anadolu takımları bize kapanıyor\' şeklindeki bahanenin Beşiktaş için kabul edilemez bir bahane olduğunu oyuncularına anlatıyor. Tecrübeli teknik adam hiç bir bahaneye sığınmayacak şekilde oynayıp maçları kazanmaları gerektiğini söyleyerek futbolcularını motive ediyor.

