T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş Batuhan'la uzattı

12 Eylül 2008 03:00


Beşiktaş, geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen genç golcüsü Batuhan Karadeniz'le olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Beşiktaş Kulübü, genç futbolcusu Batuhan Karadeniz'in sözleşmesini uzattı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'den, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) gönderilen açıklamada, Batuhan Karadeniz'in sözleşmesinin 2011-2012 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Batuhan Karadeniz'in 2009-2010 sezonu için 200 bin YTL garanti para ve 12 bin 500 YTL maç başı, 2010-2011 sezonu için 250 bin YTL garanti para ve 15 bin YTL maç başı, 2011-2012 sezonu için de 300 bin YTL garanti para ve 17 bin 500 YTL maç başı ücret alacağı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24