Beşiktaş Batuhan'la uzattı



Beşiktaş, geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen genç golcüsü Batuhan Karadeniz'le olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.



Beşiktaş Kulübü, genç futbolcusu Batuhan Karadeniz'in sözleşmesini uzattı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'den, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) gönderilen açıklamada, Batuhan Karadeniz'in sözleşmesinin 2011-2012 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.



Açıklamada, Batuhan Karadeniz'in 2009-2010 sezonu için 200 bin YTL garanti para ve 12 bin 500 YTL maç başı, 2010-2011 sezonu için 250 bin YTL garanti para ve 15 bin YTL maç başı, 2011-2012 sezonu için de 300 bin YTL garanti para ve 17 bin 500 YTL maç başı ücret alacağı belirtildi.

