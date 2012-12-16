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Beşiktaş Başkent'te 2 puan bıraktı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Beşiktaş, 1-1 berabere kaldı

16 Aralık 2012 00:37

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaşlı Almeida, kaçırdığı gollerle karşılaşmaya damgasını vuran oyuncu oldu. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takımın golünü 19. dakikada Ante Kulusic atarken Beşiktaş'ın golü 35. dakikada Olcay Şahan'dan geldi.

Beşiktaş bu beraberlik sonrasında 27 puana yükseldi. Gençlerbirliği ise puanını 20 yaptı. Siyah beyazlı takım, ilk yarının son maçında sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Başkent ekibi ise Bursa deplasmanına konuk olacak.

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