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Spor

Beşiktaş Başkanı Orman'dan, yoğun bakımdaki Ulusel'i duygulandıran ziyaret

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, bir süredir tedavi gören kulüp eski müdürlerinden ve ‘Asrın Beşiktaşlıları Derneği’ Başkanı Mehmet Cemil Ulusel’i hastanede ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı

14 Ocak 2018 22:09

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, bir süredir tedavi gören kulüp eski müdürlerinden ve ‘Asrın Beşiktaşlıları Derneği’ Başkanı Mehmet Cemil Ulusel’i hastanede ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı.
Ziyaretten oldukça etkilenen yoğun bakımdaki Ulusel\'in Başkan Orman\'ı tanıdığı, elini tutması üzerine duygulanarak gözlerinin yaşardığı belirtildi.
Başkan Fikret Orman, bugün özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mehmet Üstünkaya, Gazi Akınal ve Süleyman Seba gibi başkanların döneminde Beşiktaş kulüp müdürlüğü yapan Divan Kurulu Üyesi Ulusel’i ziyaret etti. Hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Hicabi Gökdereli, kulüp eski müdürlerinden ve ‘Asrın Beşiktaşlıları Derneği’ Başkanı Mehmet Cemil Ulusel’in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Gökdereli, yaşa bağlı iç organ rahatsızlıkları bulunan Ulusel\'in durumu hakkında bilgi alan Başkan Fikret Orman\'ın yoğun bakımda ziyaret ettiği kulübe 68 yıl hizmet eden Cemil Ulusel\'in elini tutmasından son derece etkilendiğini, konuşamadığını ancak duygulanarak gözyaşının aktığını gördüğünü anlattı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, hastanedeki diğer hastalara \"Geçmiş olsun\" derken, üzerinde Beşiktaş forması bulunan bir çocukla da yakından ilgilendi.

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