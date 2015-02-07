Beşiktaş Başkanı Orman'dan Yalçın Karadeniz'e: Borç ödenecekse ben ödeyeceğim

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 2016'da yapılacak kongrede yeniden başkan adayı olacağını açıklarken, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile borçlar konusunda kendisini eleştiren kongre üyelerine sert yanıtlar verdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, bugün yapılan Divan Kurulu toplantısında borçların açıklanmaması ve mevcut durumun divan başkanı Yalçın Karadeniz ve üyeler tarafından yoğun eleştirilerle dile getirilmesi üzerine sert açıklamalar yaptı. “Şampiyonluğu konuşacağımıza, kenetleneceğimize amatör şubeye 2 bin 500 lira borcu konuşuyoruz. Kimse bu konuları seçim malzemesi yapmasın. 2016’da da adayım, bu borç ödenecekse ben ödeyeceğim” diyen Orman’ın konuşması şöyle:

‘Şampiyonluğu konuşacağımıza amatör şube 2 bin 500 lira borcu konuşuyoruz’



"Ekonomik hususlarda "Divan Başkanımız Yalçın Karadeniz 3 dönemdir başkanlık yaptığını ifade etti ve "şu anda önümü göremiyorum" dedi. Bizim geldiğimiz dönemde Beşiktaş’ın durumu ortadır. Biz geldiğimizde UEFA’da 18 dosya ve 300 haciz doyası vardır. Gelirlerin yüzde 60’ından fazlası da temlik edilmişti. O dönemde 1 hafta kala biz aday değildik. Baktık böyle olmayacak elimizi taşın altına koyduk. Şu anda basketbol takımına Aralık ayından borç vardır. Futbol takımına aralık ayından da borç yoktur. Az önce konuşan kardeşimiz amatör şubelerden bahsetti. Keşke burada bizi eleştireceğinize gelip "ben ödedim bu 2 bin 500 lirayı " deseydiniz. Ben o parayı da size ödemeyi tercih ederdim. Beşiktaş takımı şampiyon olacakken bunu konuşacağımıza 2 bin 500 TL ödenmiyor, bunu konuşuyoruz."

‘Gözlerinizin içine bakarak anlatıyorum’

"Beşiktaş Kulübü’nün stadı yok, seyircisi yok, her maçı deplasmanda oynuyor. Bir yandan futbol takımına borcun olmayacak, bir yandan amatör takımlara borcun olmayacak, bir yandan da yatırım yapacaksınız. Biz geldiğimizde 52 Kartal Yuvası vardı, şu anda 65 Kartal Yuvası var,70 olacak. Ben her şeyin geçeceğini üyelerin gözlerine bakarak anlatıyorum. Denetleme Kurulu, burada herhangi bir konuyu gizlemek gibi bir şey yaptıysak söylesin"

‘Bizim her şeyden önce adamlığımız var’



"Biz kimseye el açmadan, kimseden yardım istemeden , kimseye minnet etmeden borçlarımızı ödedik. Sponsorluk anlaşmaları vardı da biz hazıra mı geldik? Bizim neyimiz var? Her şeyden önce adamlığımız var. Güvenilirliğimiz var. Biz kimseyi kandırmıyoruz. Her şeyimiz açıktır. Kimse sponsorluk bulmazken çorabımıza bile reklam alabilecek bir kulübüz. Bu güvenilirliği sağlayacaksınız.

‘2016'da adayım, bu borç ödenecekse ben ödeyeceğim’

"Ben buradan söylüyorum; 2016’da adayım. Bu borç ödenecekse ben ödeyeceğim. Ben babadan doğma Beşiktaşlıyım. Başkanlık sürecimden sonra da buraya geleceğim. Bu zihniyetle yönetmeye çalışıyoruz. Buradayız."

‘UEFA'cılar bize hayret ettiler’

"2-3 gün evvel UEFA temsilcileri buradaydı. Bize "bu işe nasıl yapıyorsunuz" dediler. "Bize Allah yardım ediyor, arkamızda Beşiktaşlılar var" dedik. Bizi UEFA, devlet, SPK, özel denetleme kuruluşları denetliyor."

‘Hep kötü şeyleri mi konuşalım’

"Övüneceğimiz bir stat yapıyoruz. Gururlanın. Kimin bir taşı var? Sizler her zaman görebiliyorsunuz? Bu stadı konuşmayın, şampiyonluğu konuşmayın, neyi konuşalım? Hep kötü şeyleri mi konuşalım! Beşiktaş’ta başkanlık süresi bellidir. Bizden sonra gelenler de daha iyi tesisler yapsınlar, daha iyi anılsınlar.

‘Kimse anama avradıma sövemez’



"Sosyal medyada kelle avcılığı yapmıyoruz. Ama kimse benim anama avradıma da orta yerde küfredemez. Sizlerin de bana küfrettirmemeniz lazım. Bana küfür eden insanları burada adam diye anlatmayın.

‘Başka kulüpler bizi iç hesaplarına alet etmesin’

"Beşiktaş Serdal Adalı’ya sahip çıktı mı? Biz açıklamamızı yaptık. Biz arkadaşlarımızı UEFA’da da her konuda savunduk. Beşiktaş, burada konu mankeni olmuştur. 3. açıklama geldi, "Beşiktaş’ın parası yok. Şampiyonluğu götüremez." 4. açıklama; "Beşiktaş’ın marka değeri yok." Bunların zıttı açıklamalar yaptığım zaman onların taraftarları genel kurulu ne rahatsızlık görürse benim taraftarlarım, genel kurul üyelerim de rahatsızlık görür. Biz kimseyle polemik yaratmak istemiyoruz. Başka kulüpler taraftarlarını bütünleştirebilmek için Beşiktaş’ı alet etmesinler. Bunlar sporyapılan yerlere yakışmayan davranışlardır"

‘Stada şu ana kadar 165 milyon tl harcadık’

"Şu ana kadar stada 165 Milyon TL harcadık. Çatı örtüsü kaba inşaat bitmeden konamıyor, çatı bitmeden de çim yapılamıyor. Kaba inşaatın bitmesi stat inşaatının yüzde 60’nin bitmesidir. Stadın kaba inşaatı 15 gün içinde bitecek. En ufak detaya kadar uğraşıyoruz. İyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Buradan çıktıktan sonra biz oraya gideceğiz. Gelmek isteyen katılabilir."

‘42 futbolcu yetiştirdik ama onlardan para kazanamadık’



"Transferler yaptık, maalesef sakatlıklar geçirdiler. Futbolda olan şeyler. Bizim inancımız tamdır. Bu sürece sahip çıkalım. Beraber olalım. Yeni stadımıza şampiyon olarak dönelim. Bu camia birlikteliğiyle olabilecek bir şeydir. Futbol altyapısını yatırım yapacağız. Beşiktaş’ın yetiştirdiği 42-43’e yakın futbolcusu var ve para kazanamadık. Bu çocukları yetiştirip ya takıma kazandırmamız ya da para kazanmamız lazım."

‘Yeni salon yaptıracağız’



"Akatlar’da salonumuz yetmiyor. Projemiz başladı, Bu seçim vaadi değildir. Beşiktaş’ın tesisleriyle ilgili her şeyi halledeceğiz. Sizin endişenizden fazla biz endişeleniyoruz. Biz burada vekiliz, hesap vereniz. Çeşitli formüllerimiz var. Son Tolgay Arslan transferinde gördüğünüz gibi hiçbir transferi mantıksız olarak yapmıyoruz. Bugüne geldiysek hepinizin çok büyük emeği var."