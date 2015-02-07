'Bütün mal varlığımızı satsak bile Beşiktaş'ın borcunun yarısını ödeyemeyiz'

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz, "Bütün mal varlığımızı teminat olarak koysak bile borcumuzun yarısını ödeyemeyiz" dedi.

Beşiktaş Kulübü'nün 2015 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısı başladı. Ceylan InterContinental Otel'de gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz, kulübün artan borcuna dikkati çekti.

Ekonomik konularla ilgili gözden kaçan hususların olabileceğini vurgulayan Karadeniz, mali yönden tarihin en zorlu dönemine girdiklerini belirterek, "Dibe vurduk diyebiliriz" dedi.



Kulübün eski başkanı Yıldırım Demirören döneminde ekonomik yönden önünü göremediğini vurguladığını hatırlatan Karadeniz, "Talihsizliğime bakınız ki bugün gözlerimi açamadığımı ifade etmek istiyorum. Bazı arkadaşlarım Beşiktaş'ın büyük bir camia olduğunu ve büyük bir güce sahip olduğunu söylüyorlar. Özellikle Galatasaray'ın bizden daha fazla borcu olduğunu söylüyorlar. Bu bizi ilgilendirmiyor" diye konuştu.



Beşiktaş ile Galatasaray kulüplerini karşılaştıran Karadeniz, "Madem ki Galatasaray'ı örnek alıyoruz, rakibimiz, Riva'da bin 200 dönüm imarlı arazinin yarısını teminat gösterse borcu da öder, kasada para da kalır. Kuruçeşme Adası'nın 3'te 1'ini teminat gösterseler İstanbul'u satın alırlar. Bizim neyimiz var? Bütün mal varlığımızı teminat olarak koysak bile borcumuzun yarısını ödeyemeyiz" ifadelerini kullandı.



‘Beşiktaş için deniz bitmiştir’



Yalçın Karadeniz, satacak bir şeylerinin olmadığını ve Beşiktaş için artık denizin bittiğini dile getirdi. Kulübün borcunu bilmediklerini vurgulayan Karadeniz, "Yönetim kurulu, denetleme kuruluna vermek zorunda olduğu belgeleri teknik arıza nedeniyle veremediğini söylüyor. Yönetim kurulu bunu söylüyorsa tartışacak bir şey yok" diye konuştu.



Kulübün borcunu kıyas yoluyla açıklayan Karadeniz, şunları söyledi:

"SPK'ya göre anonim şirketin borcu 562 milyon lira gözüküyor. Derneğin borcu daha önceki denetleme kurulu raporlarında 407 milyon lira olarak gösterilmiştir. Şirketin borcu ile derneğin borcunu bir araya getirirsek tarihimizin en hazin dönemiyle karşılaşmış olabiliriz. Dünyada hiçbir futbol kulübünde olmayan, 1 katrilyonun (1 milyar lira) üstünde borç var. Sermaye artırımından, şirketin hisse satışından, federasyondan ve bankalardan aldığımız 300 milyonun üstünde para var. Giren paraya rağmen borcun 2 sene içinde 2,5 misli artmasının izahı olmalıdır."



Kulüp başkanı Fikret Orman'ın bu durumda stadı gündeme getirmemesini isteyen Karadeniz, "Başkan, stada bunları verdiğini söylediği zaman ben de üç ay önceki konuşmasına göre yanıt veririm. Kendisi 35 milyon dolarlık loca sattığını söyledi. Bu, 110 milyon lira yapar. Stada bugüne kadar yapılan masraf budur. Beşiktaş'ın kasasından para çıkmadı. Kasamızdan para çıkmamasına rağmen bu denli borcun artması üstüne gerek yönetim kurulu gerek biz üstünde durmalıyız" diyerek sözlerini tamamladı. (AA)