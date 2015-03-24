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Spor

Beşiktaş Başkanı Orman: Emre'nin kaptan olduğu milli takıma futbolcu göndermemeyi düşündük

‘Emre Belözoğlu’nun yaptığı ahlâksızlıktır’

24 Mart 2015 21:00

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe’ye 1-0 yenildikleri derbi maçta, teknik direktörleri Slaven Bilic'e küfür ettiği kameralara yansıyan Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi. Başkan Orman, Belözoğlu'nun olduğu Milli Takım'a futbolcu göndermemeyi bile düşündüklerini söyledi.

Fikret Orman, Akaretler'deki kulüp binası önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulübün 1 numarası, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 1-0 kaybettikleri Fenerbahçe derbisinin hakemi Fırat Aydınus ve rakip takımın oyuncusu Emre Belözoğlu'nu hedef tahtasına koydu.

Emmanuel Emenike'nin formasını çıkarması ve saha dışına çıkması sebebiyle kart görmesi gerektiğini savunan Fikret Orman, "Fırat Aydınus karşılaşmayı iyi yönetmedi, idare etti. Futbol oyun kuralları ve talimatlar açık. Hakem, dışarı çıkıp içeri giren oyuncuya kart göstermedi. Her şey göz önünde yaşandı. Hakemin yaşananları görmemesi mümkün değil. Bu hakemin cezasız kalmaması lazım" dedi.

Teknik direktörleri Slaven Bilic ile tartışma yaşayan Emre Belözoğlu'na da sert tepğki gösteren Beşiktaş Başkanı, "Federasyona müracaat edeceğiz. Görüntüler ortada. Bizim bir oyuncumuzun Fenerbahçe teknik direktörüne küfür etmesi halinde, rakip camia ne hissederse biz de şu an onu hissediyoruz. İlk yarıda oynanan maçta da aynı futbolcu, hocamıza küfür etti. Bunun kabul edilebilir bir yanı yok. Bu ahlaksızlıktır. Yönetim kurulunda şunu bile konuştuk; böyle bir futbolcunun kaptanlık yaptığı Milli Takım'a Beşiktaş'tan oyuncu göndermeyelim. Ancak milli konularda destek olmamız gerekiyor. Bu yüzden vazgeçtik. Şimdi açıklamalar yapılacak, öyle demedim, böyle demedim. Kimse bizim yaptığımız gibi kimseye küfür etmez, kimse de bize küfür edemez" ifadelerini kullandı.

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