Beşiktaş Başkanı Orman: ''Biz bu işe kefenimizle geldik''

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 2017 Olağan 4. Divan Kurulu toplantısında yönetim adına söz alarak, gündeme dair eleştirilere cevap verdi.

Her geçen gün daha da yukarı giden bir camia oluşturmaya başladıklarını ama kişisel kıskançlıkların kendilerinin şevkini kırdığını belirten Orman, \'\'Bunları ne çektiğimizi bilin diye anlatıyorum. Anlattıklarım yaşadıklarımızın yüzde 50\'sidir\'\' dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde iyi gittiklerini ama ligde konsantrasyon sorunu yaşadıklarını ifade eden Fikret Orman, buna rağmen mutlaka şampiyon olacaklarını kaydetti.

Bir loca sattıkları Reza Sarraf ile ortak ilan edildiklerini dile getiren başkan Orman, \'\'Reza Sarraf\'a bir tane loca sattık. Kendisini iki defa gördüm. Ortak şirketlerimiz varmış diye yazıldı. Madem ki ortağız ne iş yapıyoruz, ne ciro yapıyoruz, gösterin. Sarraf ile bizi ortak yaptılar\'\' ifadelerini kullandı.

Diğer bir çok eleştiriye de cevap veren Fikret Orman konuşmasının sonunda, \'\'Biz bu işe başımızı koyduk, kefenimizle geldik. Anlımızın akıyla gideceğiz\'\' dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman\'ın açıklamaları şu şekilde:

\'\'HİÇ MERAK ETMEYİN BU SEZON DA ŞAMPİYON OLACAĞIZ\'\'

\"Lige hafif konsantrasyon bozukluğuyla başladık. Akhisarspor karşısında takımımızın arzusu, kazanma isteği çok üst düzeydeydi. Hiç merak etmeyin takımımız şampiyon olarak bu sezonu bitirecektir. Buna inanın. Beşiktaş uzun bir maraton içinde bütün engelleri aşabilecek kadroya sahiptir. Tabii ki sezon başında da aşağı çekmeler olacaktır. Dün hocamız da hakemle alakalı ifade etti. Hakemler etki altına alınmaya çalışılmaktadır. Bunlar bildiğimiz şeylerdir. Zor bir sene yaşayacağız ama bu zorluktan Beşiktaş kenetlenerek çıkacaktır.\"

\'\'BEŞİKTAŞ\'I ALDIĞIMIZ DÖNEMDEKİ ORTAM HEPİMİZİN AKLINDA\'\'

\"Kişisel ilişkilerimiz vardır ama kişisel çatışmalarımız olmamıştır. Denetleme kurulu başkanımız borç rakamlarının nereden kaynaklandığını alt alta ifade etti. Beşiktaş\'ı aldığımız dönemdeki ortam hepimizin aklındadır. Beşiktaş\'ın zaten mevcut gelirinin yüzde 35\'i faize gitmekteydi ve gelirin neredeyse 2 misli giderler vardı. Hepsinden önemlisi moral, motivasyon, takıma ve camiaya olan güveni biliyoruz. 26 Mart 2018\'de 6. seneyi dolduracağız. 200 milyon dolara yakın faiz ödenmiştir. Bu bizim gerçeklerimizdir. 6 sene önce bu noktalarda olacağımızı söyleseydim çoğunuz hayalcilik olarak değerlendirecektiniz.\"

\'\'TÜRKİYE\'NİN EN GÜZEL STADINI YAPTIK\'\'

\"Bu kadar ileri giderken özellikle camia içerisinden de aşağı çekme uğraşını beklemiyordum. Ortada izni alınmamış bir stat ve ödenemeyecek borçlar olduğu dönemde, Türkiye\'nin en güzel stadını yaptık. Beşiktaş\'ın stat maliyetlerinden bahsediyoruz. Mali genel kurula kadar 6 aylık süremiz var. Bir kurul oluşturulsun araştırılsın. En yakın divan kurulu toplantısına yetiştirilirse gelsinler bilgiyi versinler.\"

\'\'KİŞİSEL KISKANÇLIKLAR ŞEVKİMİZİ KIRMAKTADIR\'\'

\"Her geçen gün daha yukarı giden camia oluşturmaya çalışıyoruz ama kişisel kıskançlıklar, kişisel hayal kurmalar hem camiamızın hem bizim şevkimizi kırmaktadır. Sahip çıkmak en başta sizin göreviniz. Biz sahipsizsek bu işi yapmamıza gerek yok. Elimizden geldiğince mücadele etmekteyiz. Gerçekten bütün şevkimizi kırmaktadır. Stadın maliyeti konusundaki sonucu ben değil bir denetleme şirketi yapsın. Ona göre divan kuruluna rapor versin. Biz ne yaptıysak Beşiktaş için yaptık. Kaçırılacak bir şey de yok. Alınan malzeme, proje hepsi Beşiktaş\'ın dosyalarında olan şeylerdir.\"

\'\'BİZİM ARAMIZDA NİFAK YOKTUR\'\'

\"Bizim aramızda nifak yoktur. Ben ne söylediysem yönetim kurulu, divan kurulumuz taraftarlarımız da arkasındadır. Bu bütünlüğümüzü devam ettirdiğimiz sürece hem Şampiyonlar liginde başarılı olacağız hem ligde bu sezonda da hedefe ulaşıp 3 defa üst üste şampiyon olmanın ikinci tacını takma şerefine nail olacağız.\"

\'\'BİR LOCA SATTIK DİYE REZA SARRAF\'LA BİZİ ORTAK YAPTILAR\'\'

\"Camia içindeki fitneler falan hiç bitmiyor. Her geçen gün daha adileşerek, daha basitleşerek, daha kırıcı olarak büyümektedir. Maalesef ki bunları bizler yaşıyoruz. Reza Sarraf\'a bir tane loca sattık. Hayatımda Sarraf\'ı iki defa gördüm. Sonradan benimle Kanada\'da şirketleri varmış, bu şirket varsa bunun bir evrakı vardır\' dedim. Madem ki ortağız ne iş yapıyoruz, ne ciro yapıyoruz? Sarraf ile bizi ortak yaptılar. Dedikodu dedikodu .Özellikle menfaatleri kesilen insanlar yapmaktadır. Bir internet sayfası kurmuşlar. HSYK, Fikret Orman kulisleri. Çete kurmuşuz. Bunların arkasında kimin olduğunu da biliyorum, yargı yoluna gittik ama siz de bilin. Biz çeteci olmuşuz. Son çıktı Fikret Orman, FETÖ\'den tutuklu Metin Topuz\'la telefon trafiği basına sızdı. Şu saatte, şu dakikada konuşulmuş, Fikret Orman şu telefondan aranmış, o onu aramış. Okuduğunuz zaman \'Allah Allah\' diyoruz. Bu söylenen telefonu bir senedir kullanmıyorum. Hayatımda bu insanları ne gördüm ne tanıdım. Sarraf dosyası içinde Fikret Orman, her seferinde ABD\'ye giderim. Ayıptır ya. Beşiktaş\'ı yönetirken bunlarla muhatap olduğumuzu bilmenizi isterim. Biz ne kötülük ettik bunlara? Bunları yabancıların yapmasına, başka taraftar gruplarının dile getirmesine bir nebze anlayışla karşılıyorum ama kendini Beşiktaşlı diye tanıtıp bunları konuşanlardan büyük üzüntü duymaktayım.\"

\'\'MITROVIC\'İN MENAJERİNE %10 ÖDEME YAPILACAK\'\'

\"Mitrovic 4,2 milyon avro bonservis bedeli ödenerek alınmış. 1,2 milyon avro maaşı ve 3,5 senelik kontratı var. Kontratında artışlar da var. Bu süreç içinde kendisine toplamda 4,3 avro civarında ücret ödenecek. Mitrovic\'in menajerine de oyuncunun sözleşmesindeki ücretin yüzde 10\'u olmak üzere 420 bin avro ödenecektir. Bu ödeme 3,5 senede yapılacaktır. Şu ana kadar bir lira ödememişiz.\"

\'\'BİZ BU İŞE BAŞIMIZI KOYDUK, KEFENİMİZLE GELDİK\'\'

\"Şu gördüğünüz fotoğraf kendiliğinden oluşmadı. Kulübün temsiliyeti konusunda bir sorun var mı? Beşiktaş\'ın nezaketi ve zerafeti içinde temsil edilmesi konusunda rahatsızlık duyuyor muyuz? Taraftarların artmasından rahatsızlık duyuyor muyuz? Beşiktaş iyi yoldadır. Kıskançlık insanın içinde olan bir şeydir ama Beşiktaşlıya yakışmaz. Hiç korkmayın, böyle şeylerden biz yılmayız. Bunları ne çektiğimizi bilin diye anlatıyorum. Anlattıklarım yaşadıklarımızın yüzde 50\'sidir. Çocuklarımıza atılan mesajları anlatmıyorum. Tek amaç bundan bizi yıldırmaktır. Biz bu işe başımızı koyduk, kefenimizle geldik. Anlımızın akıyla gideceğiz. Beşiktaş\'ın başarısı için hep birlikte, el birliğiyle çalışalım ve mücadele edelim.\"

