T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş Başkanı Orman: "Şampiyon olacağız"

SEFA KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, önlerinde sekiz maçın daha olduğunu belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır'

20 Mart 2018 16:52

SEFA KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, önlerinde sekiz maçın daha olduğunu belirterek, \"Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün dediği gibi, \'hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır\'. Başakşehir\'e yenildik ama, biz bu şampiyonluğu alacağız\" dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) dün akşam düzenlenen 115\'nci yıl kutlamalarına katılan Orman, Medipol Başakşehir karşısında şansız değil, iyi olmadıkları için yenildiklerini ifade etti.
Önlerine bakacaklarını kaydeden Fikret Orman, \"Önümüzde daha sekiz maç var. Çok sular geçer altından. Bizim açımızdan özeleştiri yapma süreci bu. Şenol Güneş hocamızla birlikte kazanacağız, yine şampiyon olacağız\" dedi.
Taraftarlarla beraber olmanın önemli olduğuna dikkat çeken Orman, \"Maç kaybetmiş olabiliriz. Ama biz sizlerle birlikte şampiyon olacağız. Birlik olacağız\" diye konuştu.
Kıbrıslı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği geceyi düzenleyenlere teşekkür eden Orman, \"Kıbrıs\'ı da çok sevdiğini\" söyledi. Sanatçı Ömür Gedik\'in de sahne aldığı gecede, taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SEFA KARAHASAN LEFKOŞA DHA Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret OrmanMustafa Kemal AtatürkBaşakşehirKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTCOrman Medipol BaşakşehirFikret OrmanBizimGüneşTaraftarlarlaOrmanAmaBirlikKıbrıslı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24