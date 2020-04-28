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Spor

Beşiktaş Başkanı: Ljajic, Lens ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim

28 Nisan 2020 14:59

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi; Lens, Vida ve Ljajic için "Şartlar eskisi gibi olmayacak. Maaşlarda indirim yapılmazsa gitmelerini isterim." şeklinde konuştu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yüksek maaş alan ve kontradı devam eden yabancı futbolcularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Jeremain Lens 2,3 milyon Euro, Adem Ljajic 2,2 milyon Euro ve Deomagoj Vida 3 milyon Euro kazanıyor. Durumları ne olacak?" sorusunu yanıtlayan Ahmet Nur Çebi "Bunlar benim futbolcularım. İndirim yapmalarını tercih ederim. Ancak bu olmuyorsa gitmelerini tercih ederim. Onun dışında başka şansım yok. Bu rakamları ödememiz mümkün değil, onlar da bunu biliyor." dedi.

"Belki de önümüzdeki sezon bonservis bedeli olmayacak"

Futbolculara indirim için mesaj gönderen Ahmet Nur Çebi, "Futbolda her şey yeniden yazılacak. Belki de önümüzdeki sezon bonservis bedeli olmayacak, futbolcular ellerinde kâğıtlarla takım arayacak.

Futbolcular, kulüplerin kıymetini bilmeli. Zaten kulüpler kapanırsa evlerine ekmek götüremezler. 2 milyon Euro, 3 milyon Euro geçmişte bile normal değildi. Bundan sonra hiç normal değil." diye konuştu.

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