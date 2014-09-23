Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Üç tane takım satın alacağız

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Türkiye, Avrupa ve Güney Amerika'dan 3 takım satın alacaklarını açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 3 ayrı ülkeden 3 takım satın alacaklarını söyledi. Hürriyet’te yer alan habere göre, Orman, "Beşiktaş'ın menfaatleri için görevdeyiz. Biz oyuncu transfer ederiz. Gerekirse oyuncunun ücretini de biz veririz. Ama o oyuncuyu kendi takımımızda oynatmak için bunu yaparız. Burada gelişsin bizde oynasın, mantalitesi ile hareket ederiz. Avrupa, Türkiye ve Güney Amerika olmak üzere bu 3 yerden 3 takım satın alacağız" dedi.