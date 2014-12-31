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Spor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Sözleşmesi biten oyuncular ancak bizim belirleyeceğimiz şartlarla kalır

Veli Kavlak, Ersan Adem Gülüm, Atiba Hutchinson, Cenk Gönen ve Mustafa Pektemek'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

31 Aralık 2014 15:49

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve ekibi, yeni mukavele bekleyen 5 yıldıza "Anlaşma ancak bizim belirleyeceğimiz şartlarda olur. İsteyen başka kulüplerle görüşme hakkını kullanmakta özgür" dedi

Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Veli Kavlak, Ersan Adem Gülüm, Atiba Hutchinson, Cenk Gönen ve Mustafa Pektemek'le yapılan ön görüşmeler tamamlandı. İlk etapta oyunculardan istedikleri rakamı öğrenen yönetim, bu doğrultuda transfer stratejisini de belirledi. Fikret Orman ve ekibi, söz konusu oyuncuların Ocak ayından itibaren başka kulüplerle görüşme hakkı olmasına rağmen, "Pazarlık yapmama ve kulübün önerdiği rakam üzerinden anlaşma" kararı aldı. Bu karar, futbolcular ve menajerlerine de iletildi.

 

Bizden fazlasını vermezler

 

Stratejisini "Diğer kulüplerin Beşiktaş'ın ödediği ücretten, daha fazlasını vermeyeceği" düşüncesi üzerine kuran yönetimin, "Sizinle anlaşmak istiyoruz. Ancak bizim belirleyeceğimiz şartlarda. Yasal süreç başladıktan sonra arzu eden başka kulüplerle görüşebilir. Bunda hiçbir mahsur yok" yaklaşımını sergilediği öğrenildi. Beşiktaş'ta 2. etap görüşmeler derbi sonrasında başlayacak.

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