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BBC Türkçe

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cenk Tosun'un Everton'a transferi için Londra'da

Everton, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşerek Cenk Tosun transferini 27 milyon sterlin karşılığında sonuçlandırmaya çalışıyor. BBC Futbol Yazarı McNulty görüşmelerin dostane geçtiğini ve transferin hafta sonundan önce tamamlanmasının beklendiğini s

29 Nisan 2018 20:30

Everton, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşerek Cenk Tosun transferini 27 milyon sterlin karşılığında sonuçlandırmaya çalışıyor.

26 yaşındaki Tosun, Londra'da transferin tamamlanmasını bekliyordu.

Fakat transfer, Everton'ın 25 milyon sterlinlik teklifinin Beşiktaş tarafından yetersiz görülmesi nedeniyle gerçekleşememişti.

Everton teknik direktörü Sam Allardyce Tosun'u, Romelu Lukaku'nun 90 milyon sterlin karşılığında Manchester United'a transferi ardından istediği sonucu alamadığı forvet hattına çare olarak düşünüyor.

Fikret Orman ise Londra'da giderek, transfer dönemi bitmeden Everton temsilcileriyle bir anlaşmaya varabilmek için yoğun mesai harcıyor.

Dostane devam eden görüşmeler sonucunda anlaşmanın hafta sonundan önce tamamlanacağına dair güçlü bir inanç var.

Cenk Tosun Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalarak Bayern Münih'le eşleşmesinde de katkıda bulunmuştu.

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