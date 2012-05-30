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Spor

Beşiktaş Başkanı Fikre Orman 'men cezası'na ne dedi?

UEFA, transfer ödemelerindeki aksaklık nedeniyle Başiktaş'a 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası verdi

30 Mayıs 2012 23:03

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, UEFA'nın Beşiktaş'a verdiği Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasını değerlendirdi. Orman, "Bu davalar içinde olmak ızdırap verici" dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yaptığı basın toplantısında UEFA'nın bu kararını değerlendirdi.
 
Beşiktaş'ın böyle davalar içinde olmasının 'ıstırap verici' olduğunu söyleyen Orman şunları kaydetti:
 
"Yapılanlardan ders çıkarmamız lazım. Yıldırım Demirören ile konuşacak bir şeyim yok. Yarın yönetim kurulu toplantımız var. Arkadaşlarımızla oturup konuşacağız. Bizim görevimiz Beşiktaş'ı korumaktır. Bunun için de ne gerekiyorsa onu yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. Yarın yönetimimle görüşerek izleyeceğimiz yolu belirleyeceğiz. Burası şikayet etme değil, çözüm bulma makamıdır. Kamuoyuna şirin gözükeceğiz diye transferler yapmaktan daha çok, kendi bütçemizle hareket edeceğiz."

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BEŞİKTAŞUEFA DAN MEN EDİLDİ

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