UEFA, Beşiktaş, Bursa ve G.Antep'i Avrupa kupalarından 1 yıl men etti

UEFA, ödemelerdeki aksaklık nedeniyle Beşiktaş'ın ardından Bursaspor ve Gaziantepspor'u da Avrupa kupalarından 1 yıl men etti.



İlk darbe sabah saatlerinde Beşiktaş'ta yaşandı. UEFA, ödemelerdeki aksaklık nedeniyle Beşiktaş Kulübü'nü Avrupa kupalarından 1 yıl men etti. UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanan Beşiktaş, önümüzdeki yıl bu kupaya katılamayacak.

Öğle saatlerinde ise yine aynı nedenden bu kez de Bursaspor ve Gaziantepspor'a da Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men cezası geldi.

Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, gelişmeyle ilgili, ''Bizim böyle bir ceza almamız mümkün değil. Bu bir hukuk cinayeti olur'' yorumunu yaptı.

Beşiktaş'tan ilk yorum Yönetici Levent Erdoğan'dan geldi. Erdoğan şunları söyledi:

"Kulübün haklarını sonuna kadar kovalayacağız. İlk hedefimiz CAS'a gitmek. Bu durum bizi epey sarsacak ama yapacak da bir şey yok. Hazin bir karar olarak nitelendiriyorum. UEFA'nın bu kararı ertelemesi lazımdı. İnşallah CAS bu anlayışı gösterir."

Erdoğan, Beşiktaş'ın cezasının evrakta sahtecilikten dolayı mı verildiğinin sorulması üzerine, "Bize böyle bir bilgi gelmedi" şeklinde konuştu.



Bayındır: Beşiktaş gibi en az 6 takım var



Kararı NTV Spor'a yorumlayan Spor Yazarı Tayfun Bayındır, "Beşiktaş'ın durumunda olan en az 6 takım var. Özellikle yabancı oyunculara yapılmayan ödemelerle ilgili olarak. Anadolu'daki en az 4-5 kulübe ceza gelme ihtimali var. Bu konuda Türkiye açısından ciddi tehlike var. Bu cezada erteleme yok. Ancak CAS ihtimali var" dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bugün ikinci kez UEFA Merkezi'nde savunma verdi. Orman, yeni bir yönetim olduklarını ve aksaklıkları gidereceklerini ifade etti. Toplantıya girişte her türlü kararın çıkabileceğini belirten Orman, ancak Beşiktaş'a ceza vermenin kimseye hiçbir şey kazandıramayacağını da söylemişti.

UEFA Disiplin Komitesi, daha önce Beşiktaş'a 500 bin Euro para cezası vermiş, aynı durumun 5 yıl içinde tekrarlanması durumunda siyah beyazlıların 2 yıl Avrupa kupalarından men edileceğini açıklamıştı. Ancak dosyaya bakan müfettiş, Disiplin Komitesi'nin bu kararını temyiz etmişti.

UEFA'nın kararı sonrasında Beşiktaş hisselerinde yüzde 10'a yakın kayıp var.



Beşiktaş yerine Eskişehirspor, Bursaspor yerine İBB



Bu arada Beşiktaş'ın yerine UEFA Avrupa Ligi'ne Eskişehirspor'un Bursaspor yerine ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un gitmesi bekleniyor.

UEFA'nın kararına ilk tepkiler

İlker YASİN (Doğan Yayın Grubu Spor Müdürü) : Bu ceza beklenen bir sonuç. Sadece Beşiktaş'la ilgili değil, bütün kulüpler bu tehlikenin eşiğinde. Gaziantep de bu sıkıntıyı yaşadı zaten. Türkiye'deki futbol kulüpleri çok kötü yönetiliyor. UEFA 'nın 2014 mali kriterlerine uymayan, gelir gider dengesini kuramayan kulüplerin artık ne Avrupa'da ne de ligde yeri olacak.

Hakan ÜNSAL (Hürriyet Gazetesi Yazarı) : UEFA’nın Beşiktaş’a verdiği bu ceza sadece bir işaret. Beşiktaş’ın geleceği açısından kötü bir şey. Ama bu ceza diğer takımlara da örnek olmalı. Çünkü UEFA diğer takımlara da ceza verecek gibi gözüküyor. Kısacası UEFA ceza vermeye başladı.

Yılmaz VURAL (Teknik Direktör) : Ülkemizde mali kriterlere uyan çok az kulübümüz var. Çünkü biz takımlarımızı dernekler statüsünde yönetemiyoruz. Bakın bütün kulüplere; hepsinin gelir gider tablosu çok kötü. Türkiye’de bu işe bakan kurum kimse kulüpleri uyarmıyor. Bence TFF derhal acil bir şekilde kulüplerin şikâyetlerine bakılmaksızın uyarması gerekiyor. Bu disiplini nasıl oluşturacağız? Devlet kulüplere çok toleranslı davranıyor. Ve bu aksaklık düzelemiyor. Avrupa’da yerler altında olan prestijimiz daha da kötü oldu. Hem futbolsever olarak hem de futbol adamı olarak bu cezaya üzüldüm. Türkiye’nin ilk kurulmuş kulübü Beşiktaş ve verilen ceza da üzücü. Umarım ceza CAS’tan döner. Dönmese bile umarım kulüplerimiz bu yanlıştan döner.

Rıza ÇALIMBAY (Teknik Direktör) : Türk futbolu adına çok üzücü bir karar. Bir teknik direktör olarak bu cezaya üzüldüm. Bu cezayı sadece Beşiktaş’a verilen ceza gibi düşünmeyelim. Aslında bu ceza diğer kulüplere uyarı niteliğinde.