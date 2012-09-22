Beşiktaş Başkanı eşiyle boşandı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman eşinden boşandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, başka bir kadınla fotoğraflarının çekilmesi sonrası sorun yaşadığı eşiyle boşandı.

Fikret Orman ile eşi Sedef Orman'ın, bu ayrılığı, yakın dostlarına önceki gün açıkladığı öğrenildi.

Sedef Orman, ayrılığın anlaşma ile gerçekleştiğini ifade ederek, ''Fikret Orman çocuklarımın babasıdır. Her zaman kendisine aile olarak saygımız olacak. Dost kalacağız. Birbirimize desteğimiz sürecek'' dedi.

Fikret Orman da, ''Böyle bir olay var. Bunlar aile özelimiz. Hayırlı olsun'' diye konuştu.