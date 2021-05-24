Beşiktaş Başkanı Çebi ayrılığı duyurdu: Dorukhan elimi öpüp izin istedi

D-Smart'ta Gündem Özel programında gazeteci Faik Gürses'in sorularını yanıtlayan Çebi, Dorukhan Toköz'ün Avrupa'da oynamak istediğini ve kendisinden izin istediğini belirtti. Çebi, "'Müsaade ederseniz yurt dışında oynamak istiyorum' dedi, elimi öptü. Ben de gurur duyarım dedim, izin verdim" dedi.

Çebi'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Benim enerjim yok, buraya kadar' söyleminden sonra Abdullah Avcı ile yolları ayırmaya karar verdik. 'Ben iyi bir hocayım, beni dert etmeyin. Uzlaşmaya gerek yok' dedi, ben de inandım. Olayın daha sonra buralara geleceğini, ücretinin bu noktalara geleceğini bilemedim. Hala anlaşmaya çalışıyoruz. UÇK'nın kararı sağlıklı bir karar değil.

"Sergen Yalçın'ı çok seviyorum"

"Sergen Yalçın konusu hep kafamdaydı, denk geldi böyle oldu. Biz Sergen Hocamızla devam edeceğiz, niyetimiz o. Onun da farklı düşüncede olduğunu zannetmiyorum. Tatil yapsın dinlensin, onu çok seviyorum, sorun yaşayacağımıza ihtimal vermiyorum.

"Mevcut olanı korumak ilk planımız"

"Kadroyu teknik adamlar dizayn ederler. Mevcut olanı korumak ilk planımız. Belki iki üç takviye yapabiliriz. Kulübün yaşayabilmesi için prensiplerimden vazgeçmeyeceğim.

"Maradona mezardan çıkıp gelse lisans çıkaramam"

"Bu konuları hoca bilir, santrafor konusunda tedbirli olmalıyız, o bölge önemli. Ghezzal'i son dakikada motor kurye ile yetiştirdik, kimse vazgeçilmez değildir. Parasını ödemeyeceğim abuk sabuk rakamlarla futbolcu getirmeyeceğiz. Kamuoyuna sesleniyorum. Krediler nedeniyle limitler ve lisans yönetmeliği var. Şu anda limitimiz yok, yeni bir oyuncuya lisans alamayız. Rahmetli Maradona'yı mezardan çıkarıp getirsek lisans alamayız. Bu şartlar düşünüldüğünde küllerimizden doğduk diyebiliriz. Çok zor günler geçirdik, Şampiyonluğun anahtarı 'Bırakmam Seni' kampanyasıydı.

"Şampiyonluk konusunda en kritik noktalardan biri vazifelerimizi tam ve zamanında yapmış olmamızdı. Beşiktaş'ın yakın tarihinde uzun zaman sonra maaş ve primler zamanında yatırıldı.

"Perde arkasında tüm camianın şampiyonluklarda büyük payı var. Doktorlardan mentörlere, stadyum sorumlumuzdan aşçısına kadar herkese teşekkür ediyorum. Bunu herkes Beşiktaşlılar için yaptı.

"Bizim şampiyonluklarımızın hep bir özelliği var. Olmayız olmayız, olduğumuzda da birden fazla kupa alırız aynı sezonda. Kadınlarımızla gurur duyuyorum, eşim hep onların yanında. Hentbolda Mesut Çebi takımın başında, hentbolun lig sponsoru Spor Toto, aynı zamanda kulübü de var. XYZ bankalarının voleybol takımları var, oralara yatırım yapacağınıza paraları bize verin, bizim voleybol takımlarımız yaşasın. Bunlar haksız rekabet demek. Amatör sporlarda haksız rekabete hayır!

"Aboubakar'da duygularımla hareket etmemeliyim"

"Kuantum fiziği okuyor, akıllı adam. Sezon başında da sakatlığına göre anlaşma yaptık. Duygularımla hareket etmemem gereken bir süreçteyiz. Bana en az iki sağlıklı santrafor lazım. Transfer limitleri Ocak ayında 1 futbolcu hakkı tanıyordu, Cenk ile kullandık. Aboubakar'ın Göztepe maçından önce son MR'ı çekildiğinde sakatlığı devam ediyordu. Sakat değildi ama oynamadı diye bir durum söz konusu değil.

"Dorukhan yurt dışında oynamak istediğini söyledi, gurur duyarım dedim"

"Ankara dönüşünde uçakta konuştum. Kendisine daha önce sözler verilmiş, bir de sakatlandı. Fiziksel ve mental anlamda sıkıntı yaşadı. Futbolcuları çok kişi yönlendiriyor. 'Müsaade ederseniz yurt dışında oynamak istiyorum' dedi, elimi öptü. Ben de gurur duyarım dedim, izin verdim. Milli takımda bir süreci olacak, burası baba ocağıdır. İstediği zaman döner bizde oynar."