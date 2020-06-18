Beşiktaş Başkanı Çebi 2+12 yıllık planla borçlar kapanıyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Mevcut durumda eğer '3 milyar borcu veririm' diyen varsa hemen gelsin. Hiçbir yöneticinin serveti bu borcu taşıyacak durumda değil" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi gündemi değerlendirmek ve yardım kampanyasıyla ilgili bilgi vermek üzere basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.

Ahmet Nur Çebi'nin sohbet toplantısında yaptığı açıklamaların satır başları şu şekilde: "Mevcut durumda eğer '3 milyar borcu veririm' diyen varsa hemen gelsin. Hiçbir yöneticinin serveti bu borcu taşıyacak durumda değil. Geldiğimizde personel maaşını almamıştı. 'Paran yoktu niye geldin?' diyorlar.



Beşiktaş onun bunun parasıyla mı idare edilecek? Bunları okuyunca üzülüyorum. Biz ne yaptık; şubat sonu, mart başına kadar bütün personelin maaşını ödedik. Ancak ödenmediği zaman haber oluyor, ödendiği zaman kimse konuşmuyor. Eski yöneticiler, medyadaki bazı isimlerle farklı ilişkiler içinde. Ben de Beşiktaş'a hizmet ederken acaba ne iftira atılacak diye korkuyorum, ayaklarım titriyor."

"2+12 yıllık planla borçlar kapanıyor"

"Borcun artmasında suistimal aramamalıyız ama bunu da göz ardı etmemeliyiz. Hata olabilir. Suistimal yoksa popülizm vardır. Bu borçlar ödenir. 2+12 yıl içinde bu borçlar kapanıyor. Pandemi sonrasında dünya futbolunda yeni bir yapılanma olacak. 25-30 milyon Euro'luk futbol bütçesiyle bu borçlar ödenir.



Giderlerin düşürüleceği 2 yıl yaşayacağız. Kontratlar var. Bu yükün düşmesi lazım. Bu süreci taraftarın desteğiyle atlatmak istiyoruz. Ancak öyle Beşiktaşlılar var ki, evinin kirasını getirmek istiyor. Ben o parayı istemiyorum. Kimsenin evindeki huzurunu bozmasını istemiyoruz.



Borçları düzene sokmak için 2 yıla ihtiyacımız var. Bu 2 yıllık süreç sonunda borcu düzene sokacağız, giderlerimizi düşüreceğiz. Buraya kadar yükü camiayla paylaşacağız. Sonrasında denk bütçeli Beşiktaş kuracağız."