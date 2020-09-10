Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: İstersem 10 futbolcuyu transfer ederim ama bu oyunculara lisans çıkaramadıktan sonra ne anlamı var?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Takım Harcama Limitleri nedeniyle transfere dikkat ettiklerini belirterek, "Yarın istersem 10 futbolcuyu alır, transfer ederim. Peki bu futbolculara lisans çıkaramadıktan sonra ne anlamı var" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'da katıldığı canlı yayında eleştirilere yanıt verdi. Beşiktaş'ın transfer çalışmaları ile ilgili konuşan Ahmet Nur Çebi, bazı yorumcuların santrfor konusundaki yorumlarını değerlendiren Çebi, şöyle konuştu:

"Bazı yorumcular santrfor almadık, Sergen hoca da bundan şikayetçi gibi algı yaratıyor. Bunları neden yaptıklarını anlayamıyorum."

"TFF lisans yönetmeliğinde sorun olduğu hiç söylenmiyor"

"Ben yarın istersem 10 futbolcuyu alır, transfer ederim" diyen Çebi, "Peki bu futbolculara lisans çıkaramadıktan sonra ne anlamı var? TFF lisans yönetmeliğinde sorun olduğu hiç söylenmiyor" şeklinde görüş belirtti. Kendisinin başkanlığı süresince Beşiktaş'a zarar verecek transfer yapmamaya gayret göstereciğini söyleyen Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Ben yapmadığım transferlerin hesabını verebilirim. Ancak yapıp da Beşiktaş'ın çöpe atılan paralarının hesabını veremem."