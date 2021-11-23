Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den kur artışı yorumu: Sportif faaliyetleri mali açıdan yönetebilmek, çok daha zor hale gelmiştir

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kur artışı nedeniyle kulüplerin yaşadığı ekonomik sıkıntıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sportif faaliyetleri, özellikle futbolu mali açıdan yönetebilmek, çok daha zor hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası dolar/TL yükselişini sürdürdü. Dolar/TL sert dalgalanmalarla birlikte 13 TL seviyesi aştı.

Erdoğan düşük faizlere ilişkin, "Bu politika ile biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz" derken, süreci "ekonomik kurtuluş savaşı" olarak niteledi.

Futbol kulüplerini de vurdu

Doların 12 TL’yi geçmesi ile birlikte kulüplerin mali durumu da sıkıntıya düştü. Dar boğazda bulunan kulüpler euro ve dolar üzerinden anlaştığı futbolculara ödeme yapmakta zorlanacak.

Kurdaki artışın futbol kulüplerine etkisini Cumhuriyet'ten İrem Yavuz'a değerlendiren Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Sportif faaliyetleri, özellikle futbolu mali açıdan yönetebilmek, çok daha zor hale gelmiştir” açıklamasını yaptı.

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