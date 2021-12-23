Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakem ve teknik direktör açıklaması

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Göztepe'yi 2-1 yendiği maçın ardından başkan Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu. Çebi hakemlere isyan etti.

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi 2-1 yendi. 21 gün hak mahrumiyeti cezası sona eren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.

Hakemlere isyan eden Çebi, "Hakem konuşmaktan çok mu keyif alıyoruz? Eski hakemlerin artık bu camiadan gitmesi gerek. Fırat Aydınus'un yaptığı yanlış, giden puanlar, bugün gitmek üzere olan 1 puan.. Niye biz her maç sonunda hakemlerin tartışıldığı bir sezon yaşıyoruz? Hakemlerin adaletli olmaları bu kadar mı zor? Geçen hafta Fırat Aydınus. Bu ne zaman bitecek? Katar'da kupa oynayacağız. Hakem bulamadılar. Sinir uçlarımıza dokunmak için hakem atıyorlar! Yeter artık beyler!" dedi.

Başkan Ahmet Nur Çebi maç sonunda ayrıca teknik direktör açıklamasında da bulundu.

"Katar'daki Süper Kupa maçında Önder hoca takımın başında olur mu?" sorusuna Çebi, "Olur olur. Neden olmasın? Biz hocamızla o maçtan sonra da devam etmek istiyoruz ama kendimi diğer konulara karşı da tedbirli etmek durumundayım. Hocamla yürümeyi istiyorum." dedi.

"Hocam, iyidir. Tercihimdi" diyen Çebi, "Projelerime uygundur. Yönetim kurulu da arzulu, taraftar da istekli. Önder hocanın hak ettiği bir şeyi, elinden bir başkasının alması mümkün değil. Zaman ne gösterir..." diye konuştu. Çebi, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bizim bundan sonra Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili daha farklı bir strateji üretmemiz gerekiyor. Ekonomi, yapmamız gereken transferler, altyapıdan geleceklerle ilgili Önder Hoca'nın buna çok uygun olduğunu düşünüyorum. Önder Hoca böyle devam ettiği müddetçe bizim onun arkasında durmamız gerekiyor. Böyle de devam edecektir. Camiamızın çocuğu, nazik, duygusal, beyefendi, asil bir duruşu var. Benim için, Beşiktaş için şanstır."