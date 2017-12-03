Beşiktaş Basın Sözcüsü Albayrak: "3-0 kazandık, daha fazla da olabilirdi"

Hakan TARHAN / İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Galatasaray\'ı mağlup ettikleri mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı futbolcuları tebrik ederek sözlerine başlayan Albayrak, \"Bugün her şeyini veren futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı da tebrik ediyorum. Muhteşem bir futbol, hak edilmiş bir galibiyet. 3-0 kazandık. Daha fazla da olabilirdi. Çok gol kaçırdık ancak, 3-0 da güzel bir skor. Çok mutluyuz\" dedi.

Cenk Tosun ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Albayrak, \"Bugün takım çok iyi oynadı, Cenk tabii ki ön tarafta gol atan adam. Tüm takıma teşekkürler, çok büyük bir mutluluk yaşattılar bize\" diyerek sözlerini noktaladı.

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-Metin Albayrak\'ın açıklamaları