T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş, Başakşehir'e konuk oluyor

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Ali Palabıyık görev yapacak

14 Şubat 2016 14:47

Süper Lig'de Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Ali Palabıyık görev yapacak.

Süper Lig'de 18. haftadaki Mersin İdmanyurdu ve 19. haftadaki Trabzonspor maçları kar yağışı sebebiyle ertelenen siyah-beyazlı ekip, 20. hafta mücadelesinde Gaziantepspor'u 4-0 yenerek sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmıştı.

Ligin 21. haftasında, iç saha müsabakalarını yaptığı Başakşehir'deki statta Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha kayıpsız atlatmayı hedefliyor.

Ligde 18 maçta 44 puan toplayan Beşiktaş, 21 karşılaşmada 49 puana ulaşan lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

 

Savunmada sıkıntı var 

 

Beşiktaş'ta, Medipol Başakşehir maçı öncesi savunmada sıkıntı yaşanıyor.

Süper Lig'de geride kalan hafta Gaziantepspor'la yapılan maçta sakatlanan Luiz Rhodolfo'nun sezonu kapatmasının ardından Marcelo Guedes'in de Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Torku Konyasporkarşılaşmasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmesiyle siyah-beyazlı ekipte stoper mevkisinde bir tek Alexis Delgado kaldı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in, Brezilyalı futbolcuların yokluğunda lacivert-turunculular karşısında Alexis Delgado'nun yanında Necip Uysal'a şans vermesi bekleniyor.

Öte yandan tecrübeli teknik adamın, Torku Konyaspor karşısında ilk kez Beşiktaş formasını giyen Ukraynalı file bekçisi Denys Boyko'yu yedek kulübesinde oturtup, kaleyi yine Tolga Zengin'e emanet etmeyi planladığı öğrenildi.

 

Muhtemel 11'ler


Beşiktaş'ın, Medipol Başakşehir karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i şöyle:

Tolga Zengin, Beck, Necip Uysal, Delgado, İsmail Köybaşı, Hutchinson, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Sosa, Olcay Şahan, Gomez.

ETİKETLER

beşiktaşbaşakşehirsüper ligfutbolhaber

İlgili Haberler

Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Önder Özen, Göztepe ile anlaştı

Fenerbahçeli eski futbolcular Aurelio ile Luciano'yu yardımcı antrenör olarak getireceği öğrenildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24