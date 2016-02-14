Beşiktaş, Başakşehir'e konuk oluyor

Süper Lig'de Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Ali Palabıyık görev yapacak.

Süper Lig'de 18. haftadaki Mersin İdmanyurdu ve 19. haftadaki Trabzonspor maçları kar yağışı sebebiyle ertelenen siyah-beyazlı ekip, 20. hafta mücadelesinde Gaziantepspor'u 4-0 yenerek sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmıştı.

Ligin 21. haftasında, iç saha müsabakalarını yaptığı Başakşehir'deki statta Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha kayıpsız atlatmayı hedefliyor.

Ligde 18 maçta 44 puan toplayan Beşiktaş, 21 karşılaşmada 49 puana ulaşan lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Savunmada sıkıntı var

Beşiktaş'ta, Medipol Başakşehir maçı öncesi savunmada sıkıntı yaşanıyor.

Süper Lig'de geride kalan hafta Gaziantepspor'la yapılan maçta sakatlanan Luiz Rhodolfo'nun sezonu kapatmasının ardından Marcelo Guedes'in de Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Torku Konyasporkarşılaşmasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmesiyle siyah-beyazlı ekipte stoper mevkisinde bir tek Alexis Delgado kaldı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in, Brezilyalı futbolcuların yokluğunda lacivert-turunculular karşısında Alexis Delgado'nun yanında Necip Uysal'a şans vermesi bekleniyor.

Öte yandan tecrübeli teknik adamın, Torku Konyaspor karşısında ilk kez Beşiktaş formasını giyen Ukraynalı file bekçisi Denys Boyko'yu yedek kulübesinde oturtup, kaleyi yine Tolga Zengin'e emanet etmeyi planladığı öğrenildi.

Muhtemel 11'ler



Beşiktaş'ın, Medipol Başakşehir karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i şöyle:

Tolga Zengin, Beck, Necip Uysal, Delgado, İsmail Köybaşı, Hutchinson, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Sosa, Olcay Şahan, Gomez.