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Spor

Beşiktaş, Barcelona'nın sol bekini KAP'a bildirdi

Adriano, geçen sezon Barça formasıyla çıktığı 19 maçta takımına 2 asistlik katkı sağlamıştı

24 Temmuz 2016 15:59

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığı Barcelona'nın Brezilyalı oyuncusu Adriano Correia ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 

Siyah-Beyazlılar'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:
Adriano Correia'nın transferi ile ilgili olarak oyuncunun kendisi ve kulübü FCBarcelona ile görüşmelere başlanmıştır.

 

7 yıldrı Barça'da

 

Barcelona’da 7 sezondur forma giyen Adriano Correia, sol bek hattına ek olarak, sol kanat ve orta alanın ortasında da görev yapabiliyor. Teknik kapasitesi oldukça yüksek olan Sambacı, hızlı bir futbolcu olması sebebiyle hücum hattına oldukça katkı sağlayabilen bir isim... Bire bir pozisyonlardaki etkili görüntüsüyle de dikkat çeken Adriano, geçen sezon Barça formasıyla çıktığı 19 maçta takımına 2 asistlik katkı sağlamıştı.

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