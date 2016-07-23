Beşiktaş, Barcelona'nın sol bekiyle anlaştı

İsmail Köybaşı'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasından sonra sol bek transferi için girişimlerini hızlandıran Beşiktaş, Barcelona'nın dünyaca ünlü sol beki Adriano ile her konuda anlaştı.

ntvspor'un haberine göre; İspanya'da bulunan Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ve menajer Ahmet Bulut, oyuncunun kendisi ile anlaşmayı sağlarken Barcelona ile bonservis konusundaki görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.



İspanyol ekibi ile bonservisi minimum seviyeye çekmek için pazarlıklar yapan Umut Güner ve Ahmet Bulut'un anlaşma sağlanamaz ise kiralık olarak oyuncuyu Beşiktaş'a kazandıracakları bildirildi.



Adriano'nun, karşılıklı anlaşmayla biten görüşmelerden sonra İnstagram hesabından Beşiktaş'ın antrenman fotoğrafını beğenmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.