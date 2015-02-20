Beşiktaş, Balotelli'nin penaltısıyla yıkıldı

UEFA Avrupa 2. tur ilk maçında İngiliz temsilcisi Liverpool ve Beşiktaş karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada, evsahibi ekip Liverpool, 85. dakikada kazandığı penaltı vuruşuyla Balotelli'nin golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ta Ramon Motta, Ersan Gülüm ve Serdar Kurtuluş sarı kart gördü.

Karşılaşmanın önemli anları

Erken bulacağı bir golle avantaj yakalamak isteyen ve maça hızlı başlayan evsahibi ekip, 4. dakikada Sturridge ile tehlikeli geldi. Ancak Tolga'nın yokluğunda kaleyi koruyan Cenk Gönen, topu kornere gönderdi. Defans güvenliğini elden bırakmayan Liverpool'da savunmanın ortasında görev yapan Skrtel ve Sakho, siyah-beyazlı ekibin gol ayağı Demba Ba'yı hiç yalnız bırakmadı.

Rakip kaleye ilk şutunu 13. dakikada çeken Beşiktaş, iki takımın da kontrollü oyunu nedeniyle temponun iyice düştüğü mücadelenin 30. dakikasından sonra geliştirdiği ataklarla gole çok yaklaştı. 32. dakikada Veli ve 34. dakikada da Demba Ba ile Liverpool kalesini yoklayan siyah-beyazlılar skor üretemedi.

Kalabalık Beşiktaş savunmasını aşmakta zorlanan Liverpool, temponun artttığı ilk yarının son 15 dakikasında duran toplardan ve uzaktan şutlarla gol bulmaya çalıştı. Konuk ekibin Sturridge, Moreno ve kaptan Henderson ile ürettiği tehlikeli pozisyonlarda kaleci Cenk gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı Liverpool'dan geldi. 4. dakikada Ibe'nin pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Sturridge'in dar açıdan vuruşunda, kaleci Cenk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Bu arada, mücadelenin 10. dakikasında sahaya giren bir taraftar, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle stat dışına çıkarıldı.

Beşiktaş'ın rakip kaleye ilk şutu 13. dakikada Veli'den geldi. Bu futbolcunun uzak mesafeden yerden kaleye gönderdiği top, kaleci Mignolet'nin kontrolünde yandan auta çıktı.

32. dakikada Veli bu kez kafa vuruşuyla Liverpool kalesini yokladı. Sosa'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışından ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Veli'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

34. dakikada Olcay'ın pasıyla hareketlenen Demba Ba, Liverpoollu savunma oyuncularına rağmen ceza alanına girer girmez yerden bir vuruşla topu kaleye gönderdi. Kaleci Mignolet yatarak topu kornere çeldi.

40. dakikada ceza alanı sağ çaprazında kazanılan serbest atışta topun başına Sturridge geçti. Bu futbolcunun vuruşunda top kaleci Cenk'in kontrolünde az farkla üstten auta gitti.

43. dakikada Moreno'nun ceza alanı önünden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Cenk son anda topu kornere tokatladı.

44. dakikada Liverpool'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanında müsait durumdaki Henderson şık bir topuk hareketiyle topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

İlk yarının son dakikasında Beşiktaş ceza alanı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına Coutinho ve Henderson geçti. Henderson'un yerden tehlikeli şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarı

Tempolu başlayan ikinci yarının hemen başında Liverpool savunmasının yaptığı hatalarla sol taraftan yüklenen Beşiktaş, Demba Ba ve Olcay ile son vuruşlarda etkili olamadı. Bu dakikalarda Beşiktaş ceza alanında oluşan karambollerde ev sahibi ekibin tribünleri ayağa kalksa da skor değişmedi.

Mücadelede bir saatlik bölümün ardından iki teknik adam da oyuna müdahale etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Bilic, Oğuzhan'ı, Liverpool menajeri Roders da Balotelli'yi, ardından da Sterling'i sahaya sürerek, gol yollarında daha etkili olmaya çalıştı.

Maçın son 20 dakikalık bölümünde rakibini orta sahada karşılayan ve baskısını artıran Liverpool, istediği golü 85. dakikada buldu. Beşiktaş savunmasının kaptırdığı topla hızlı çıkan ev sahibi ekip, ceza alanında Ibe'nin düşürülmesiyle penaltı kazandı. Balotelli topu kaleci Cenk'in sağından ağlara göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda tempoyu düşüren ve skoru koruyan Liverpool, rövanş maçı için avantaj sağladı.

49. dakikada Beşiktaş kalesi büyük tehlike atlattı. Sağ kanattan hareketlenen Henderson'un ceza alanına gönderdiği topu kontrol etmede kaleci Cenk ve Franco anlaşmazlık yaşayınca, boşta kalan meşin yuvarlağı Lallana üstten auta gönderdi.

65. dakikada kazanılan serbest atışı kullanan Balotelli'nin vuruşunda, seken topu kaleci Cenk kontrol etti.

72. dakikada Sturridge'in kullandığı serbest atışta, kaleci Cenk bir kez daha barajı geçen topa sahip oldu.

76. dakikada Henderson'un ceza alanına yaptığı ortaya Lovren'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

84. dakikada hızlı gelişen Liverpool atağında topla ceza alanına giren Ibe, Beşiktaşlı Motta tarafından düşürülünce, hakem Szymon Marciniak penaltı noktasını gösterdi. 85. dakikada topun başına geçen Baletolli takımını 1-0 öne geçirdi.

89. dakikada Oğuzhan'ın ceza alanı içinden kaleye gönderdiği şutta, savunmaya çarpan topu kaleci Mignolet kontrol etti.

Karşılaşmayı Liverpool 1-0 kazandı.