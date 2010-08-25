-BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA 142. RANDEVUDA İSTANBUL (A.A) - 25.08.2010 - Beşiktaş, Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile yarın deplasmanda yapacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 142. karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlılar, bugüne dek Avrupa kupalarında yaptığı toplam 141 maçtan 48'ini kazanıp, 29'unda berabere kalırken, 64 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Avrupa arenasında bugüne dek rakip fileleri toplam 169 kez havalandıran ''Kara Kartallar'', kalesinde ise 208 gol gördü. Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde Türkiye'yi 15 kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi, 7 kez Avrupa Kupa Galipleri Kupası, 10 kez de UEFA Kupası'nda temsil etti. Başkent Helsinki'deki Finnair Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak maçı Danimarkalı hakem Peter Rasmussen yönetecek. İstanbul'da yapılan maçı 2-0 kazanan Beşiktaş, yarınki rövanşta her türlü galibiyet ve beraberliklerin yanı sıra, 1-0 mağlubiyet ve gollü 2 farklı yenilgiler halinde bile play-off turuna yükselecek. Finlandiya takımının 2-0 galibiyeti halinde maç uzatmaya gidecek, uzatmada sonuç değişmezse turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. HJK Helsinki'nin turu geçebilmesi için yarınki rövanşta Beşiktaş'ı 3 farklı skorla yenmesi gerekiyor.