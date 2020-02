Beşiktaş, Avrupa Ligi'ni kazanacak kadro kuracak

ALİ DANAŞ, İSTANBUL-DHA

Avrupa arenasında kazanılan maçların, yabancı ülkelerde yarattığı sempatiyi geçen sezon gören Beşiktaş, önümüzdeki sezon için en büyük hedefini UEFA Avrupa Ligi\'ni kazanmak olarak belirledi.

Geçen sezon çok ses getiren \'Come to Beşiktaş\' organizasyonunun, Şampiyonlar Ligi\'nin grup aşamasında gelen yenilgisiz liderlikle birleşmesiyle oluşan olumlu etki, başkan Fikret Orman ve yöneticilere daha büyük hedefler için cesaret verdi. Siyah beyazlı kulübün hem dünyada tanınırlığını hem de taraftar sayısını artırmak isteyen yönetim, Avrupa\'da kazanılacak kupadan daha güzel bir reklam olmayacağı görüşünde. Bu sebeple yeni sezon çalışmalarını çok dikkatli bir şekilde sürdürme kararı alan başkan Orman ve transfer komitesi, geçen sezonlardan daha detaylı bir çalışmanın içine girdi. Bütçede yapılacak kısıntıdan dolayı çok sansasyon yaratmayacak oyuncular alacağı düşünülen transfer komitesi ise mevcut kadronun elemeler için yeterli olacağı düşüncesiyle geniş zamana yayılan bir transfer çalışması yapacak.

Şenol Güneş\'in istekleri doğrultusunda 3 veya 4 yeni oyuncu ile takımı takviye edecek olan siyah beyazlılar oyuncu satışı için de tok satıcı olacak. Tosic\'i bile satmak istememelerine rağmen futbolcuya gelen yüksek maaş teklifi yüzünden kabul ettiklerini belirten transfer komitesi üyeleri, teklif geldiği iddia edilen diğer oyuncular için satma konusunda çok hevesli davranmıyor. \'\'Değerini bulan oyuncu satılır\' ilkesini savunsalar da gelen her teklifin değerlendirilmesi halinde elde oyuncu kalmayacağını ifade eden transfer komitesi üyeleri \'\'Herkesin bildiği gibi takıma giremeyen 3-4 oyuncumuz var onlarla yollarımızı ayıracağımız zaten söyledik. Bunun dışında esas kadromuz için oyuncu satışı konusunda Avrupa\'da örnek gösterilen Porto gibi kulüpler var ancak onlarda her sene 10-15 futbolcu satıp 10-15 futbolcu almıyor. Bir iki oyuncu ile sınırlıdır her zaman bu oyuncu satışları. Tosic\'i sattık, teklif gelirse esas kadrodan en fazla 2 oyuncu daha olur başka da olmaz. Çünkü biz şimdiki kadroya genç oyuncular alarak yavaş yavaş 2-3 sene sonrasının kadrosunu oluşturmaya çalışıyoruz. Bütün oyuncuları bir anda satarsak 26 Temmuz\'daki elemeye kimle çıkacağız. Çünkü bu sene asıl hedefimiz UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanmak. Bunun için kadroyu en güçlü şekilde kurmanın hesaplarını yapıyoruz. Önümüzde çok uzun bir transfer dönemi var. İnce eleyip sık dokuyacağız ve geçen seneden daha faydalı transferler yapacağız\'\' şeklinde konuşuyor.