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Spor

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilk sınavını rahat geçti

Siyah-beyazlılar, üç puanı alarak UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı

20 Eylül 2018 20:25

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'na iyi bir başlangıç yaptı. Norveç ekibi Sarpsborg 08'i Vodafone Park'ta ağırlayan siyah-beyazlılar, rakibini 2. yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş ilk yarıda rakibinin direncini kıramazken, Şenol Güneş ikinci yarıda yaptığı Ryan Babel hamlesiyle oyunu çözmeyi başardı.

Rakibin üstünde çok büyük bir baskı kuran Beşiktaş'a galibiyet gollerini getiren isimler 51. dakikada Babel, 69. dakikada Roco ve 84. dakikada da Lens oldu. Sarpsborg 08'in tek sayısı ise 90+3'de Zachariassen'dan geldi.  

Beşiktaş'ın yeni transferi Adem Ljajic ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti.

Beşiktaş bu galibiyetle gruba 3 puanla başlamış oldu.

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