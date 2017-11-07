Beşiktaş, Astra Giurgiu ile hazırlık maçı yapacak

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)

Milli maç aralarında hazırlık maçı yapmayı gelenek haline getiren Beşiktaş, 11 Kasım Cumartesi günü de bu geleneği sürdürecek.

Siyah Beyazlılar, A Milli Takımın Romanya ve Arnavutluk ile yapacağı özel maçlar nedeniyle Süper Lig\'e verilen arada Romanya 1\'inci Lig ekiplerinden Astra Giurgiu ile hazırlık maçı yapacak. 11 Kasım Cumartesi günü Vodafone Park\'ta oynanacak karşılaşma saat 15.00\'te başlayacak.

Beşiktaş geçen sezon Mart ayında da Astra Giurgiu ile hazırlık maçı oynamış ve 3-1 kaybetmişti.