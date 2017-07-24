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Spor

Beşiktaş Asbaşkanı'ndan forvet müjdesi

"Kimse merak etmesin, en iyi golcüyü alacağız"

24 Temmuz 2017 17:04

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Milaslı Beşiktaşlılar tarafından organize edilen şampiyonluk kutlamasında golcü müjdesini verdi. 

Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre Çebi, golcü transferi ile ilgili soruları "Kimse merak etmesin, en iyi golcüyü alacağız. Gelen isim herkesi memnun edecek" sözleriyle yanıtladı.

Beşiktaş'ın İspanyol golcü Alvaro Negredo'nun kiralık olarak transferinde somut ve önemli adımlar attığı bilinirken, Şenol Güneş tarafından istenen Andre-Pierre Gignac defteri de hala kapanmış değil. Vincent Aboubakar transferi ise siyah-beyazlılar açısından bonservis bedeli nedeniyle pek olası görünmüyor.

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