Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Bugün için umutluyum

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Sporting maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Takımın motivasyonu yerinde. Onlar da Şampiyonlar Ligi’nde artık tepki vermek istiyorlar. Ben bugün için umutluyum" dedi.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, canlı yayında TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulundu.

Takımlarına inandıklarını belirten Kocadağ, “Şampiyonlar Ligi istediğimiz gibi gitmedi ama sene başından beri talihsizliklerimiz var, sakatlıklarımız var. Bugün de puan veya puanlar için geldik ve buna inanıyoruz.” sözlerini kullandı.

Kocadağ, açıklamalarını şu ifadelerle noktaladı:

“Takımın motivasyonu yerinde. Onlar da Şampiyonlar Ligi’nde artık tepki vermek istiyorlar. Ben bugün için umutluyum. İnşallah puan ya da puanlar alacağız. Hem ülke puanı için hem bizim için önemli.”