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Spor

Beşiktaş, Arsenal önünde avantaj peşinde

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu ilk maçında saat 21.45'te İngiltere temsilcisi Arsenal ile karşılaşacak

19 Ağustos 2014 03:00

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu ilk maçında bugün  İstanbul'da İngiltere temsilcisi Arsenal ile karşılaşacak.

Spordasondakika.com'un haberine göre, siyah-beyazlılar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmada galip gelerek, Londra'daki rövanş öncesi avantaj elde etmeyi hedefliyor.

 

Maçın hakemi Sırp Mazic

 

Beşiktaş ile Arsenal arasındaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Maçı Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek. Mazic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Vladimir Jovanovic görev alacak.

 

Atiba'nın sakatlığı can sıkıyor

 

Beşiktaş'ta, Arsenal maçı öncesi Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson'ın sakatlığı devam ediyor. Siyah-beyazlılar, sol üst adalesinde sakatlığı bulunan Hutchinson'ı maça yetiştirmek için büyük uğraş veriyor.

 

Arsenal'de savunma sıkıntısı

 

İngiliz ekibinde ise savunma oyuncuları Laurent Koscielny ve Kierans Gibbs'in sakatlıkları bulunuyor. Son oynanan Crystal Palace maçında sakatlanan iki futbolcunun durumu bugün netlik kazanacak.

Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger'in, 2014 FIFA Dünya Kupası maçları nedeniyle takıma geç katılan Alman futbolcular Mesut Özil, Per Mertesacker ve Lukas Podolski'yi Crystal Palace karşısında kadroya almadı.

 

Hangi kanalda yayınlanacak?

 

Beşiktaş ve Arsenal arasındaki Şampiyonlar Ligi play-off 2. tur eleme turu maçı saat 21.45'ten itibaren Star TV'den canlı olarak yayınlanacak.

 

İki takımın muhtemel 11'leri

 

Beşiktaş: Tolga Zengin, Serdar Kurtuluş, Pedro Franco, Ersan Adem Gülüm, Motta, Kerim Frei Koyunlu, Veli Kavlak, Necip Uysal, Olcay Şahan, Mustafa Pektemek, Demba Ba.

Arsenal: Szczesny, Chambers, Debuchy, Koscielny (Mertesacker), Gibbs (Monreal), Ramsey, Wilshere, Cazorla, Arteta, Sanogo, Sanchez.

 

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