Mesut Özil Beşiktaş karşısında oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Arsenal'i ağırlayacak olan Beşiktaş'a Londra'dan 'iyi haber' geldi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Premier Lig'in yeni sezonundaki ilk maçında Crystal Place'ı son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup edebilen Arsenal, temsilcimiz karşısına da benzer bir kadroyla çıkacak. 'Topçular', Crystal Place karşısında yeni yıldız transferleri Alexis Sanchez'i oynatmasına karşın Brezilya'da Dünya Kupası'nı kaldıran Alman oyuncularından yoksundu.

Arsenal'de Salı günü Beşiktaş karşısında da Mesut Özil ve Podolski'nin oynamayacağı kesinleşti. Stoper Mertesacker'in ise kadroda olacağı ve hafif sakatlığı bulunan Laurent Koscielny'nin yerine oynayabileceği belirtiliyor. Fransız stoper Koscielny hafta sonu oynanan karşılaşmada gol bulmasına karşın sakatlık da yaşamıştı.

Arsenal'de bu oyuncular dışında sakatlığı halen devam eden Teo Walcott da kadroda yer almıyacak.

Arsenal'in muhtemel kadrosu şöyle: