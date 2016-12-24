Beşiktaş, Arena'da Antep'i 1-0'la geçti

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantepspor'u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın golünü 41. dakikada Vincent Aboubakar attı. Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup 78. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 35 yaparak lider Medipol Başakşehir ile olan puan farkını bire indirdi. Gaziantepspor da 11 puanda kaldı.

Şenol Güneş'ten değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantepspor maçında, son Kasımpaşa mücadelesine göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Ligin 15. haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı takımın deneyimli çalıştırıcısı, Adriano'nun sarı kart cezalısı olmasından dolayı zorunlu olarak bir değişikliğe gitti.

Cezası nedeniyle geçen hafta kadroda yer almayan Marcelo Guedes, Gaziantepspor maçında savunmanın göbeğindeki yerine döndü. Marcelo, Luiz Rhodolfo ile stoperde şans bulurken, genelde bu mevkide oynayan Dusko Tosic ise Adriano'nun yokluğunda savunmanın soluna geçti.

Ryan Babel tribünde

Beşiktaş'ın yeni transferi Babel Vodafone Arena'ya gelerek yeni takımını izledi. Sabaha karşı İstanbul'a gelen ve sağlık kontrolünden geçen Hollandalı futbolcu, maç kadrosunda bulunmayan Talisca ve Adriano ile beraber Beşiktaş-Gaziantepspor karşılaşmasını yönetici Umut Güner'in locasındBeşiktaş'ın yeni transferi Babel Vodafone Arena'ya gelerek yeni takımını izledi.

Sabaha karşı İstanbul'a gelen ve sağlık kontrolünden geçen Hollandalı futbolcu, maç kadrosunda bulunmayan Talisca ve Adriano ile beraber Beşiktaş-Gaziantepspor karşılaşmasını yönetici Umut Güner'in locasından takip etti. Locanın alt tribününde yer alan taraftarlar, Babel'e sevgi gösterisinde bulundu. an takip etti. Locanın alt tribününde yer alan taraftarlar, Babel'e sevgi gösterisinde bulundu.