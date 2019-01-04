Beşiktaş aradığı stoperi Hollanda'da buldu!

Beşiktaş, PSV Eindhoven'dan Fransız stoper Nicolas Isimat Mirin'i transfer etmek istiyor. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in onay verdiği 27 yaşındaki oyuncu konusunda Hollanda kulübü ile görüşmelere başladı.

NTV Spor'un özel haberine göre, Pepe'nin ayrılığı sonrası savunma hattına yeni bir oyuncu katmak isteyen siyah -beyazlılar, PSV Eindhoven forması giyen Nicolas Isimat Mirin için temaslara başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in onay verdiği Fransız stoper için Hollanda kulübü ile yapılan ilk görüşme olumlu sonuçlandı.

Bonservis bedeli konusunda konusunda PSV Eindhoven ile anlaşma aşamasına gelen Beşiktaş yönetimi, transferi kısa süre içinde tamamlayıp, 27 yaşındaki oyuncuyu Antalya kampına dahil etmeyi planlıyor.

Rennes altyapısından yetişen Mirin, Fransa'da Valencienne ve Monaco formaları giydikten sonra 2014 yılında PSV Eindhoven'a transfer oldu. Son iki sezonda da 37 maça çıkan 1.87 boyundaki Fransız savunmacı, PSV Eindhoven ile 3 Hollanda Ligi şampiyonluğu ve 2 Hollanda Süper Kupası zaferi yaşadı.

Bu sezon 6 maçta görev alan Mirin, 1 gol attı.

27 yaşındaki aşındaki oyuncu sezon başında da Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın gündemine gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.