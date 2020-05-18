Beşiktaş aradığı kaleciyi buldu

Alman kaleci Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da kadrosunda görmeyi istediği Göztepe'nin file bekçisi Beto için harekete geçti.

Bu sezon performansıyla lige damga vuran Göztepe'nin kalecisi Beto'nun talipler artıyor. Sarı-kırmızılıların kalecisi Beto'ya Beşiktaş kanca attı.



Karius ile anlaşmasını fesheden İstanbul ekibinin daha önce de ismi gündeme gelen Beto'yu renklerine bağlamak için harekete geçtiği öğrenildi.

Sergen Yalçın istiyor

Sezon sonunda Göztepe ile sözleşmesi sona erecek olan Portekizli file bekçisi önceliğinin Göztepe ile görüşüp daha sonra ailesinin de görüşünü alıp kararını vereceği belirtildi.



Beto'yu Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın çok istediği belirtildi.



Futbola Portekiz ekibi Lizbon'un altyapısında başlayan Beto, Chaves, Marco, Leixoes gibi takımlarda oynadıktan sonra, Porto'ya transfer oldu.

Beto'nun kariyeri

2011'de Cluj'a kiralanan Beto, 2012'de bonservis bedeli olmadan Braga'ya transfer oldu. 2012-13 sezonunda Sevilla'ya kiralanan Beto, 2013'te 2 milyon Euro'ya bonservisiyle Sevilla'yla anlaştı.

Sevilla'dan üç sezon önce Göztepe'ye gelen Beto takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olurken takımın kaptanlığını yaptı. Önemli takımlarda forma giyen Beto 4 kez Avrupa kupası kaldırdı.





