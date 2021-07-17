Beşiktaş Brezilyalı forvet Willian Jose’yi kadrosuna katmak istiyor. Siyah beyazlılar, Real Sociedad forması giyen 29 yaşındaki forveti satın alma opsiyonu ile kiralamak için önemli aşama kaydetti.

Beşiktaş aradığı forveti İspanya’da buldu. Siyah beyazlılar, Real Sociedad forması giyen Willian Jose transferinde sona yaklaştı.

29 yaşındaki oyunucunun İstanbul’a gelen menajeri ile yapılan görüşme olumlu sonuçlandı.

Bu durum sonrası Beşiktaş İspanyol ekibi resmi görüşmelere başladı. Siyah beyazlılar Real Sociedad’a zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralama teklifini iletti.

İspanyol ekibi Beşiktaş’ın teklifini kabul etmesi halinde Willian Jose Beşiktaş’ın yeni golcüsü olacak.

Brezilya’da Gremio, Sao Paulo ve Santos formaları giyen golcü oyuncu, İspanya’da Real Madrid, Real Zaragoza ve Las Palmas’ta oynadıktan sonra Real Sociedad’a transfer oldu.

Geçen sezonun 2. yarısında kiralık olarak Wolverhampton forması giyen Jose, Premier Lig’de 17 maça çıktı; 1 gol attı, 1 asist yaptı. Sezonun ilk yarında ise Sociedad’da görev aldığı 21 maçta fileleri 6 kez havalandırdı. (NTV Spor)