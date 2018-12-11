Beşiktaş antrenmanını Orman ve Adalı da izledi

İSTANBUL, (DHA) -

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Malmö ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve 2\'nci başkan Serdar Adalı da takip etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan 1.5 saatlik antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştiridi. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman, pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Antrenmanı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve 2\'nci Başkan Serdar Adalı\'nın da izledi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. Antrenman öncesi saat 15.30’da teknik direktör Şenol Güneş ise basın toplantısı düzenleyecek.