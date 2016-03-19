Beşiktaş Antalyaspor'u yendi; zirvedeki yerini korudu

Beşiktaş şampiyonluk yürüşüne emin adımlarla devam ediyor. Kara Kartal, Antalyaspor'u Oğuzhan'ın tek golüyle geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş mücadeleyi 1 - 0 kazandı. Siyah Beyazlılar, takipçisi Fenerbahçe’nin deplasmanda Galatasaray’la oynayacağı maç öncesi avantaj elde etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor karşısında defans kurgusunda değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Trabzonspor maçında defansın ortasında başarılı bir performans sergileyen Necip Uysal'ı Akdeniz temsilcisi karşısında da sahaya sürdü. Süper Lig'deki son maçlarda, defansın ortasında Alexis Delgado ve Marcelo Guedes'e şans veren Güneş, Antalyaspor müsabakasında stoper mevkisinde Necip Uysal'ın yanında bu futbolculardan Marcelo Guedes'i görevlendirdi. Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, sakatlığı sebebiyle 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Sağ ayak bileğinden sakatlığı bulunan 24 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor'a karşı da forma giyemedi.

Antalyaspor, Beşiktaş karşısında Bursaspor maçının 11'inde değişikliğe gitmedi. Teknik direktör Jose Morais, geride kalan hafta Bursaspor'u 3-0 yendikleri karşılaşmanın kadrosunu bozmayarak, siyah-beyazlı ekip karşısında da sahaya sürdü. Antalyaspor'da 3 futbolcu, eski takımlarına karşı mücadele etti. Ara transfer döneminde Akdeniz temsilcisinin kadrosuna dahil olan Brezilyalı oyuncu Ramon Motta'nın yanı sıra Serdar Özkan ve Rıdvan Şimşek, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Siyah-beyazlı ekibin Antalyaspor'a kiraladığı Ömer Şişmanoğlu ise yedek kulübesinde oturup, şans bekledi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin olduğu haftada kayıp istemeyen Kartal diğer iç sahada oynadığı maçların aksine tutuk başladı. Rakip kalede üretken olamayan Kartal, bu karşın savunmasından da açık vermedi. 25. dakikada sahneye sezonun flaş ismi Oğuzhan sahneye çıktı. Jose Sosa'nın asistini klas bir vuruşla gole çeviren Kartal'ın maestrosu skor tabelasını değiştirdi. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıda Beşiktaş'ın baskısı altında geçen maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 1-0 sona erdi. Peş peşe 4. galibiyetini alan Kartal 63 puanla zirvedeki yerini korudu. Antalyaspor ise 31 puanda kaldı.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEM: Hüseyin Göçek

BEŞİKTAŞ: Boyko, Beck, Marcelo, Necip, İsmail, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Sosa, Kerim, Gomez

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

ANTALYASPOR: Mbolhi, Rıdvan, Celustka, Diego, Motta, Yekta, Makoun, Zeki, Serdar, Mbilla,, Eto’o

TEKNİK DİREKTÖR: Jose Morais