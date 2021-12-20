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Spor

Beşiktaş-Antalyaspor Süper Kupa final maçı Katar'da oynanacak

20 Aralık 2021 15:23

TFF, Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki Süper Kupa maçının 5 Ocak 2022 tarihinde Katar'da oynanacağını açıkladı.

TFF, Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki Süper Kupa maçının 5 Ocak 2022 tarihinde Katar'da oynanacağını duyurdu.

İşte o açıklama:

"2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak.

Başkent Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak."

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