Beşiktaş-Antalyaspor Süper Kupa final maçı Katar'da oynanacak

TFF, Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki Süper Kupa maçının 5 Ocak 2022 tarihinde Katar'da oynanacağını açıkladı.
TFF, Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki Süper Kupa maçının 5 Ocak 2022 tarihinde Katar'da oynanacağını duyurdu.
İşte o açıklama:
"2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak.
Başkent Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak."