Beşiktaş, Antalyaspor maçı için kampa girdi

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 3\'üncü haftasında Antalyaspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve germe çalışması ile başladı. Devamında 5’e 2 çalışma, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da antrenmanı takip etti.

Siyah beyazlılar, yarın saat 21.45\'te Vodafone Park\'ta Antalyaspor ile Spor Toto Süper Lig 3\'üncü hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

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