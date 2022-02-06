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Maç sonucu | Beşiktaş 0-0 Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, duraklamalarda itirazdan dolayı gördüğü iki sarı kart ile oyun dışında kaldı.

06 Şubat 2022 18:47

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Ligin 23. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı.

Bu sezon 10 galibiyeti bulunan ve 7. kez sahadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, puanını 37'ye yükseltti

Son 5 maçta üçüncü kez puan kaybı yaşadı

Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta üçüncü kez puan kaybetti.

Söz konusu dönemde Gaziantep FK ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorlarla yenen siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor (2-2), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1) ve Fraport TAV Antalyaspor (0-0) maçlarını beraberlikle tamamladı.

Evinde 3 maç sonra puan kaybetti

Beşiktaş, evinde 3 maç sonra puan kaybına engel olamadı.

Vodafone Park'ta geride kalan üç maçta Yukatel Kayserispor'u 4-2, Göztepe'yi 2-1 ve Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor karşısında 0-0 beraberliği bozamadı.

Antalyaspor'u 4 maçtır İstanbul'da yenemiyor

Beşiktaş'ın Fraport TAV Antalyaspor'a karşı İstanbul'daki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Rakibini evinde son olarak 2017-2018 sezonunda 2-0 yenen siyah-beyazlı ekip, 2018-2019 sezonundaki karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Süper Lig'de Beşiktaş'a bu statta ilk yenilgisini yaşatan takım olan Akdeniz temsilcisi, 2019-2020'deki karşılaşmayı ise 2-1 kazandı.

Geçen sezon rakibiyle İstanbul'da berabere kalan Beşiktaş, bu sezonki iç saha karşılaşmasında ise 0-0 eşitliği bozamadı.

Pjanic uzatmada krmızı kart gördü

Siyah-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.

Maçın 90+6. dakikasında itirazdan dolayı sarı kart gören Pjanic, bir dakika sonra takımının kullandığı serbest atışta yer konusunda hakeme gösterdiği sert tepki sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmada iki pozisyonda penaltı bekleyen siyah-beyazlı taraftarlar, maç sonrası hakem Abdulkadir Bitigen'e tepki gösterdi.

Antalyaspor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı

Deplasmanda bir puan alan Fraport TAV Antalyaspor'un galibiyet hasreti 8 maça yükseldi.

Ligdeki son galibiyetini 16. haftada Trabzonsopr'u evinde 2-1 yenerek alan Akdeniz temsilcisi, son 8 maçta dörder beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Fraport TAV Antalyaspor ligdeki puanını ise 25'e çıkardı.

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Stat: Vodafone Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Osman Gökhan Bilir

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal (Dk. 74 Oğuzhan Özyakup), Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Can Bozdoğan (Dk. 63 Larin), Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan (Dk. 63 Ghezzal), Alex Teixeira (Dk. 73 Josef), Batshuayi (Dk. 83 Güven Yalçın)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Poli (Dk. 85 Hakan Özmert), Fernando, Ndao (Dk. 75 Wright), Fredy (Dk. 85 Bahadır Öztürk), Doğukan Sinik (Dk. 68 Gökdeniz Bayrakdar), Adriano (Dk. 68 Eddine)

Kırmızı kart: Dk. 90+7 Pjanic (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 34 Naldo, Dk. 49 Adriano, Dk. 89 Veysel Sarı, Dk. 90+1 Güray Vural, Dk. 90+1 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 64 Ghezzal, Dk. 78 Josef, Dk. 80 Rosier, Dk. 90+1 Güven Yalçın (Beşiktaş)

Maçtan önemli anlar

90' + 7' KIRMIZI KART! Beşiktaş Pjanic, hakeme itirazlarına devam etti ve ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 
 
88' DİREK! Beşiktaş'ta Ghezzal, ceza sahası sağ çaprazda topu kontrol etti ve hemen solundan bulunan Pjanic'e yerden gönderdi, Pjanic'in gelişine şutu yan direğe çarpıp dışarıya gitti. 
 
79' NET FIRSAT KAÇTI! Beşiktaş'ta Rıdvan, sol kanatta ceza sahasına girer girmez ortaladı, Batshuayi altı pasın hemen önünde kafayı vurdu ama kaleci gole izin vermedi. Dönen topu Larin rövaşata ile kaleye gönderdi ancak bu sefer savunma araya girerek uzaklaştırdı. 
 
75' KAÇTI! Beşiktaş savunmadan atılan uzun pası Batshuayi ceza sahasının önünde kontrol etti ve hemen sağındaki Oğuzhan'ı buldu. Oğuzhan Özyakup'un ceza sahasında, hafif sağ çaprazdan şutunda savunma ayak koyarak kornere gönderdi. 
 
54' GOL İPTAL! Antalyaspor'da Ndao savunma arkasına sarktı ve sağ çaprazdan ceza sahasına girerek altı pasa doğru gönderdi. Luiz Adriano tek vuruşla topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakemin bayrağı havada. Ndao pozisyonda ofsayt. 
 
48' KALECİ Antalyaspor'da Ndao savunma arkasında çok iyi sarktı ancak kaleci Ersin erken davranarak gol şansına izin vermedi. 
 
35' NET FIRSAT KAÇTI! Beşiktaş'ın sağ kanatta, taç çizgisine yakın noktadan kazandığı serbest vuruşta Pjanic ortaladı, Montero'nun kafa ile indirdiği topa altı pas içinde Vida hamle yaptı ancak savunma araya girdi. Antalyaspor savunmanın elle uzaklaştırdığı gerekçesiyle pozisyon uzun süre VAR'da incellendi, sonrasında maçın hakemi oyunu devam ettirdi. 
 
10' DİREK! Beşiktaş'ın sol kanattan kazandığı köşe vuruşunda savunmadan ileriye çıkan Montero kafayı vurdu, üst direğe çarpan top dışarıya gitti. 
 
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