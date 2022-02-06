Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli'den oyuncu tercihleriyle ilgili açıklama

Beşiktaş sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kalırken, karşılaşma sonrasında Önder Karaveli'nin kadro seçimi eleştiri konusu oldu. Karaveli, karşılaşma sonrasında tercihleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, duraklamalarda itirazdan dolayı gördüğü iki sarı kart ile oyun dışında kaldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Önder Karaveli, sakatlıkları nedeniyle Antalya kampındaki çalışmalardan uzak kalan Josef de Souza ile Rachid Ghezzal'i Fraport TAV Antalyaspor maçında yedek soyundurdu.

Karaveli, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Kenan Karaman'a da 24. hafta mücadelesinde yedekler arasında yer verdi.

Beşiktaş'ta bu oyuncuların yerine ilk 11'de Francisco Montero, Can Bozdoğan ve Emirhan İlkhan ilk 11'de sahaya çıktı.

Karşılaşmanın ardından kadro seçimleri ile ilgili konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, "Sistemden ziyade oyuncuların uyumuyla alakalıydı. Josef, Ghezzal ve Larin. Josef, Malatya'da sakatlanmıştı. Tedaviyle geçti süreci. Mümkün olsa hiç kullanmayacaktık bugün. Cyle Larin uzun yolculuktan geldi. Ghezzal'ın sakatlığı vardı. Oyun rahat olsaydı hiç kullanmamayı düşünüyordum. Larin, uzun bir yolculuk yaptı. Sadece son gün antrenmanına katılabildi" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı değerlendiren Karaveli, "Beşiktaş sahasında 1 puan alarak maç gününü geçmemelidir. Sahasında kazanmalıdır. Bugün maçta istediğimiz şeyler olmadı. Hakem kararlarıyla ilgili benim konuşmama gerek yok. Herkes görüyor zaten. Ayrıca başkanımız, yöneticilerimiz konuşacaktır bu konularla ilgili. Ben oyunla ilgili konuşmaya devam etmek istiyorum" diye konuştu.