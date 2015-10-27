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Spor

Beşiktaş, Antalya'da farka gitti: 1 - 5

Kartalın golleri Necip, Gomez, Olcay ve Cenk'ten geldi

27 Ekim 2015 00:20

Süper Lig'de 9'uncu haftanın finalinde lider Beşiktaş Antalyaspor'u müthiş oyunu ve harika golleriyle 5-1 mağlup etti. Antalya Arena'nın açılış maçında Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan goller 14. dakikada Necip, 27 ve 63. dakikalarda Gomez, 72. dakikada Olcay ve 89. dakikada Cenk'ten geldi. Antalyaspor'un tek golünü ise 21. dakikada Kamerunlu yıldızı Eto'o kaydetti.

Stat: Antalya Arena
Hakemler: İlker Meral, Bülent Gökçü, Hakan Yemişken

Antalyaspor: Mbolhi, Zeki Yıldırım, Lokman Gör, Sakıp Aytaç, Diego, Ömer Kandemir, Makoun (Dk.46 Emre Akbaba), Gusmao, Emrah Başsan (Dk. 57 Serdar Özkan), Lazarevic, Eto'o (Dk. 81 Diarra)
Beşiktaş: Tolga Zengin, Beck, Rhodolfo, Ersan Adem Gülüm, İsmail Köybaşı, Hutchinson, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup (Dk. 78 Cenk Tosun), Quaresma (Dk. 68 Kerim Frei), Olcay Şahan, Gomez (Dk. 85 Mustafa Pektemek)

Goller: Dk. 14 Necip Uysal, Dk. 27 ve 63 Gomez, Dk. 72 Olcay Şahan, Dk. 89 Cenk Tosun (Beşiktaş), Dk. 21 Eto'o (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 2 Lokman Gör, Dk. 3 Makoun, Dk. 67 Eto'o (Antalyaspor), Dk. 31 Rhodolfo, Dk. 56 Ersan Gülüm (Beşiktaş)

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