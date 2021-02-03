Beşiktaş, Antalya'da 2 puan bıraktı

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve üst üste 2. puan kaybını yaşadı.

Süper Lig'in 23. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor yenilgisiyle liderliği Fenerbahçe'ye kaptıran siyah-beyazlılar, 6 haftadır kaybetmeyen Akdeniz ekibine konuk oldu.

Antalya'daki mücadelede ev sahibi takım Gökdeniz Bayrakdar'ın 39. dakikada kaydettiği golle devreyi 1-0 üstünlükle noktaladı.

İkinci yarıda beraberlik için yüklenen Beşiktaş ataklarını sıklaştırırken, Antalyaspor 70'te 10 kişi kaldı. Veysel Sarı, Cyle Larin'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışı kaldı.

Faul sonrası serbest vuruş kazanan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, duran toptan golü buldu. Rachid Ghezzal'ın ceza sahası içine gönderdiği ortaya iyi yükselen Domagoj Vida kafa vuruşuyla 73'te skoru 1-1'e getirdi.

Eksik rakibi karşısında bu kez üstünlük sayısı için açık arayan Beşiktaş, yakaladığı üst üste pozisyonlardan faydalanamadı. 81'de Cyle Larin'in kafa vuruşu direkten dönerken, devamında Oğuzhan Özyakup'un kale önünden gönderdiği şutu kaleci Ruud Boffin çelmeyi başardı.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor yenilgisiyle liderliği kaybeden Beşiktaş, Antalya'dan çıkardığı 1 puanla üçüncü sıraya geriledi. Ersun Yanal'ın ekibi ise yenilmezlik serisini 7 haftaya yükseltti.